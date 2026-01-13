María Patiño, tras las acusaciones a Julio Iglesias: "Yo he normalizado hacer una entrevista y que me toquen el culo"

No se ha hablado de otro tema hoy en las portadas ni en los programas de televisión, y no es para menos. Julio Iglesias ha sido acusado presuntamente de agresión sexual. Han sido dos mujeres que trabajaban para él como empleadas del hogar las que lo han denunciado públicamente.

Según su testimonio, el artista les realizó tocamientos sin su consentimiento, las penetró, vejó y abofeteó en diversos encuentros sexuales forzados.

Son numerosos los medios y personajes públicos que se han pronunciado sobre esta noticia. Entre ellos, María Patiño ha aprovechado para revelar ciertas actitudes que ha tenido que soportar a lo largo de su carrera televisiva, afirmando que en ocasiones ha permitido que la tocaran en el trasero.

"Yo he normalizado hacer una entrevista y que me toquen el culo", ha revelado en No somos nadie afirmando un trato vejatorio.

Además, ha confesado que, en esa situación, la que realmente sentía vergüenza era ella, mientras los demás la vivían como un momento burlesco. "La que sentía vergüenza era yo. Los que se reían viendo secuencias de Jesulín de Ubrique eran mis compañeros", relató.

La presentadora manifiesta que la situación que ella vivió se convirtió en una burla: "Se convirtió en un choteo nacional en el que yo era la que sentía vergüenza, siendo yo la víctima de la situación”, añadió.

Asimismo, asegura que el escándalo de Julio Iglesias es muy grave y que le preocupa que algunas personas cuestionan los testimonios y defiendan al artista negando los hechos. "Hoy en día, ante esto, que haya personas que lo cuestionen, sino que lo nieguen, me hace pensar que todavía queda mucho por evolucionar".

Algunas de las personas que defienden a Julio Iglesias y no se creen los testimonios de las trabajadoras son Ana Obregón. La actriz ha asegurado en Y ahora Sonsoles que el cantante "jamás en la vida ha tratado mal al servicio". Además, ha sugerido que podría haber existido una remuneración económica tras las denuncias.

A raíz de este escándalo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará a Julio Iglesias y le llevará al juez si encuentran suficientes indicios de delito tras los presuntos delitos a una empleada doméstica y a una fisioterapeuta.