Marc Giró, alto y claro sobre su fichaje por Atresmedia: “Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no”

El fichaje de Marc Giró por Atresmedia ha sido, junto al adiós de Samantha Vallejo-Nágera, el bombazo televisivo de lo poco que llevamos en 2026.

Así lo confirmaba el grupo privado, a través de un comunicado, en la mañana de este lunes, 12 de enero.

Este movimiento suponía un duro revés para RTVE, que perdía a uno de sus rostros estrella. No obstante, la pública reaccionó rápido al anunciar el regreso de Dani Rovira.

Pues bien, también este lunes, el propio Marc Giró rompía su silencio sobre su fichaje a la que fuera su casa en el pasado. Lo hacía en RAC1, la emisora catalana en la que también trabaja.

Allí, el comunicador deslizó que prepara en laSexta un proyecto similar al que lideraba en RTVE, el Late Xou. “No puedo decir nada, pero no vaya a ser que sea bastante similar”, bromeó.

Marc Giró en 'Late Xou'. RTVE

Giró aseguró estar “contento” pese a abandonar la televisión pública, donde ha catapultado su fama gracias a la confianza de sus directivos.

“He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y un después desde La Revuelta y de la contratación de Sergio Calderón, actual director de TVE, que me ha tratado con mucho cariño siempre. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí”, declaró en el programa Vòste primer.

“He estado en un momento complejo de la televisión pública de España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo, pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa", afirmaba.

Giró también lanzó un mensaje a quienes le critican por haber cambiado RTVE por Atresmedia por razones económicas.

“Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos", dijo rotundo en los micrófonos de la radio catalana.

"Las televisiones privadas también las hacen periodistas responsables"

El flamante nuevo fichaje de laSexta aseguró, además, que “no concibo esta profesión sin la vocación de servicio público”, por lo que su idea de trabajo no cambiará pese a trabajar en una empresa privada.

“Las televisiones privadas también las hacen periodistas responsables”, añadió el que ahora será compañero de cadena de Antonio García Ferreras, Ana Pastor, Dani Mateo, Jordi Évole o Gonzo.