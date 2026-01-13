Juan del Val, tras escuchar la reacción de Ayuso a las denuncias contra Julio Iglesias: "Me parece lamentable"

No es de extrañar que el escándalo que envuelve a Julio Iglesias haya sido abordado este martes en El Hormiguero. El programa de Pablo Motos decidió cerrar su emisión comentando la noticia que ha copado todos los titulares desde primera hora: Julio Iglesias ha sido acusado de presunto escándalo sexual.

Señalado por dos mujeres que trabajaban como empleadas del hogar, la acusación sale ahora a la luz tras más de tres años de investigación. Los hechos podrían haberse producido en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

Como decimos, son muchos los medios y personajes públicos que se han pronunciado al respecto. Entre ellos, el presentador de Antena 3 introducía así la noticia: "Es el tema del día", antes de dar paso a Rubén Amón, quien afirmó lo siguiente:

"Me gusta que se esté dirimiendo todo en un tribunal serio como es la Audiencia Nacional. Es ahí donde se puede acreditar la credibilidad de las denuncias y el derecho a la defensa de Julio Iglesias", comenzaba apuntando.

Para subrayar que, frente a casos así, "no hay que estar ni con unos ni con otros hasta que haya un desenlace. Hay que estar con la ley". Estas declaraciones hacen referencia directamente a las acusaciones que, durante la tarde de hoy, martes, han lanzado distintos políticos.

Mientras Más Madrid pide que Ayuso retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias, la presidenta asegura mediante un tweet que "las mujeres violadas están en Irán".

Juan del Val no ha querido pasar esta cuestión por alto expresando su preocupación por "el nivel de los políticos en España": "Lo de Ayuso me parece lamentable. ¿En serio esa frase se puede decir?"

El escritor añadió, en referencia a las declaraciones de otros líderes políticos lo siguiente: "Luego, para rematar, llega Abascal y dice que esto es un complot del Gobierno para que no se hable de los casos de corrupción. ¿En qué manos estamos?".

Además, aseguró que el relato de estas mujeres "es terrible y muy duro", afirmando que el tema se está tratando en el lugar indicado, la Audiencia Nacional.