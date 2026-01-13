Inés Hernand (33), influencer y presentadora, sobre su infancia: "Mis padres estuvieron ausentes en momentos clave"

Inés Hernand lleva cinco años siendo uno de los buques insignia de Televisión Española. La abogada e influencer empezó presentandoGen Playz XL para luego encadenar proyectos como No sé de qué me hablas o la fallida La familia de la tele. Además, a lo largo de sus cinco ediciones, siempre ha estado ligada al Benidorm Fest.

No por ser personaje público, la ganadora de MasterChef Celebrity 2024 se ha mordido la lengua hablando de cuestiones políticas y sociales, algo que en no pocas ocasiones la ha colocado en el centro de la polémica.

Y, entre controversia y controversia, la madrileña también ha tenido tiempo de abrirse en canal en lo personal. En diversas ocasiones, ha confesado no tener relación con sus padres, incluso que no sabe nada de ellos desde que tenía 25 años. Ahora tiene 33.

"Nosotros hemos tenido como mucha distancia porque ellos trabajaban mucho y estaban muy ausentes en los momentos clave", señaló hace unas semanas en Chico de revista, el podcast de Arnau Martínez, si bien reconoce que sus progenitores "también eran un poco víctimas del sistema".

Hernand explicó que el deterioro de la relación fue progresivo y no por una disputa puntual. "Cuando una relación con los padres está deteriorada, se va deteriorando con el tiempo. No nace deteriorada ni muere por un hecho concreto".

La presentadora Inés Hernand. RTVE

"Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho que me parecen absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas. Que tengan la suerte que se merecen, si en algún momento el camino nos vuelve a cruzar será para lo estrictamente necesario", afirmó en el espacio Sin filtros, de David Andújar.

Acudió a terapia

"Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14 [...] Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex era raro", expuso.

La comunicadora de TVE desveló que no había ido "ni a la guardería ni a preescolar porque entonces no era obligatorio": "Entre los seis y los doce años me cambiaron cuatro veces de colegio".

"Veían a una niña más o menos solvente y decían: 'Mira, llega al microondas, pues que se caliente la leche", relataba, en su momento, desvelando que tuvo que recurrir a terapia para superar este complicado pasado familiar que se desarrolló especialmente en la Sierra de Madrid.