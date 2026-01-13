Iker Jiménez, contra Motos y Broncano: el día que 'Horizonte' pasa al access de Cuatro y 'First Dates' pega el salto a Telecinco

A partir del lunes, 26 de enero, Mediaset pretende entrar de lleno en la batalla del access prime time que libran El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Como ya se avanzó a principios de año, Horizonte salta "durante un mes" al access diario de Cuatro. Esto es, de lunes a miércoles. El jueves, el día de emisión habitual del programa de misterio, también adelanta su horario de arranque a las 21:45 horas.

Fuencarral premia así el buen hacer de Iker Jiménez y los suyos. Horizonte cerró 2025 en un 9,1% de cuota de pantalla y 603.000 espectadores, su mejor año histórico en share.

Por lo tanto, la compañía liderada por Alessandro Salem repite la fórmula del verano de 2025. Pasar First Dates al access prime time de Telecinco de lunes a miércoles, con el fin de impulsar sus ofertas estelares. El jueves y el viernes respectivamente, la gala principal de GH DÚO y ¡De Viernes! mantienen su horario.

Y, aunque Mediaset presenta el cambio como temporal, no sería de extrañar que la estrategia se mantenga si Telecinco y Cuatro logran robar décimas a dos formatos tan asentados como el de Antena 3 y el de La 1 de TVE.

Los presentadores David Broncano y Pablo Motos RTVE y Atresmedia Televisión

La modificación llega en un gran momento para Cuatro, que culminó 2025 al alza hasta dar el 'sorpasso' en diciembre a laSexta, su competidor directo.

La segunda cadena de Mediaset subió tres décimas respecto a 2024 y acabó el año en un 5,9% de cuota de pantalla, su mejor registro desde 2017.

Cuatro se ha hecho fuerte en la sobremesa (6%), la tarde (5,9%) y el late night (6,3%), destacando en su parrilla espacios como Todo es mentira,En boca de todos o Lo sabe, no lo sabe.

Así queda el access de Telecinco y Cuatro desde este lunes

Telecinco

De lunes a miércoles:

21:00 horas - Informativos Telecinco

21:30 horas - El Desmarque

21:40 horas - El Tiempo

21:45 horas - First Dates (entregas de estreno)

Jueves:

Gran Hermano Dúo

Viernes:

¡De Viernes!

Cuatro

De lunes a miércoles:

20:00 horas - Noticias Cuatro

20:45 horas - El Desmarque

20:55 horas - El Tiempo

21:05 horas - First Dates (reposición)

21:40 a 23:00 horas – Horizonte

Jueves

20:00 horas - Noticias Cuatro

20:45 horas - El Desmarque

20:55 horas - El Tiempo

21:05 horas - First Dates (reposición)

21:40 horas - Horizonte (versión extendida hasta el late night)

Viernes

20:00 horas - Noticias Cuatro

20:45 horas - El Desmarque

20:55 horas - El Tiempo

21:05 horas - First Dates (reposición)