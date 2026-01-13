Golpe de efecto de Risto Mejide tras la salida de una de sus colaboradoras estrella: 'Todo es mentira' ficha a Valeria Ros

Risto Mejide y Valeria Ros, la nueva colaboradora de 'Todo es mentira', en un montaje de BLUPER.

Risto Mejide no ha tardado en reaccionar al robo de Virginia Riezu, una de las colaboradoras estrellas de Todo es mentira, por parte de Zapeando. La humorista debutaba este lunes en el programa de laSexta.

Este martes, 13 de enero, Mediaset España ha anunciado el fichaje de Valeria Ros por el formato político que presenta y produce Mejide.

La cómica se une al plantel de colaboradores, esencial en Todo es mentira para aportar ese toque de humor a la actualidad política, compuesto por Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera.

Valeria Ros, precisamente, es una ex del espacio de Atresmedia. La polifacética artista vasca aterrizó en el programa de Dani Mateo en laSexta en 2019.

Y en 2023, compaginó sus apariciones en Zapeando con La Resistencia, el show que emitía Movistar Plus+.

Sin embargo, a raíz del polémico fichaje de David Broncano a TVE, Valeria Ros aireaba que no había podido compatibilizar su trabajo en Zapeando con La Revuelta.

"Estoy aquí, con los que no me hacen elegir", comentó ella, mientras que el showman bromeó: "Zapeando, qué, ahí quedó... Se te canceló".

Valeria Ros y Virginia Riezu en un montaje de BLUPER.

"Pues no lo estoy viendo. Me da mucha pena, eh. Me da una pena horrible porque era bastante graciosa", agregaba Valeria. "Hay que atravesar baches en la vida y seguir para adelante".

Todo es mentira, que la semana pasada cumplió siete años en antena, sigue renovándose. El programa de Cuatro apostó por Laila Jiménez tras la salida de Marta Flich, que finalmente acabaría fichando por TVE.

El formato, referencia entre los políticos, atraviesa por un gran momento. "Hemos cerrado nuestro mejor año en audiencias y estoy feliz porque es el primer año completo que lo produzco", reconocía a BLUPER en una entrevista a colación de Got Talent.

"Hace año y medio que tomé las riendas de este portaaviones que iba a toda mecha, para lo que has de saber tomar las decisiones correctas y rodearte de la gente adecuada", aseguró Risto, orgulloso del programa que produce con la compañía Vodevil TV.

La trayectoria de Valeria Ros

Cómica, monologuista, guionista, locutora, presentadora y escritora, Valeria Ros es una mujer polifacética que ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos ámbitos como la televisión, la radio y el stand-up comedy.

Inició su carrera artística en la comedia en vivo, dándose a conocer al público en espacios como Central de Cómicos de Comedy Central y ha desarrollado una amplia trayectoria en radio, especialmente en la Cadena SER, donde llevó a cabo sus primeras apariciones con Carles Francino en La Ventana.

Valeria Ros en el posado promocional de Mediaset España.

Quedó tercera en un certamen de monólogos de la emisora y trabajó como colaboradora y guionista del programa La lengua moderna y como colaboradora de A vivir que son dos días.

En 2018, inició su incursión en televisión como colaboradora de Zapeando en La Sexta, consolidando un estilo propio basado en la observación cotidiana, el humor generacional y la cercanía con el espectador.

En sus créditos televisivos, destaca su labor como presentadora del reality de HBO Max Fboy Island y del programa de EITB Akelarre, como participante del talent show de Antena 3 Tú cara me suena en su 11ª edición y del talent culinario MasterChef Celebrity de TVE 1 y como colaboradora de La Resistencia en Movistar+ y de La Revuelta en TVE.

Actualmente compagina su labor en el ámbito audiovisual, con su gira con el monólogo Doctora Amor. En el ámbito literario, ha escrito Ponerme a parir, su libro autobiográfico.