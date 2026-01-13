Cambios en el prime time de La 1 este miércoles: cancela 'La Revuelta' y despide a 'Dra. Fabiola Jones'

La cadena pública verá alterada su programación mañana miércoles por un motivo de peso. El canal de La 1 ofrecerá el partido de la Copa del Rey que enfrentará al Albacete contra el Real Madrid en los octavos de final.

Será el primer partido como entrenador del Real Madrid para Álvaro Arbeloa, después de que ayer, lunes, el equipo blanco comunicara la destitución de Xabi Alonso tras seis meses como entrenador y tras varias derrotas, entre ellas la que le hizo perder la Supercopa frente al Barça con un 3-2.

Tras el partido que se disputará mañana a partir de las 21:00 en el estadio Carlos Belmonte, Televisión Española no mantendrá su programación como en otras ocasiones.

Normalmente, La 1 emite los late night que ocuparían este horario, como La Revuelta. Esta vez, sin embargo, no tendremos ni a David Broncano con su entrevista ni las preguntas clásicas.

En su lugar, el grupo audiovisual emitirá una doble entrega de la Dra Fabiola Jones, la veterinaria que lleva la sabana africana a los hogares españoles. La andaluza volverá a las pantallas tras haberse quedado fuera de la parrilla en plenas navidades.

Antes del encuentro, la cadena también ha transformado su emisión. En este contexto, se emitirá Aquí la tierra, como de costumbre, pero el magacín de naturaleza e información meteorológica verá reducida su duración, de 20:25-20:45, justo antes de que los jugadores salten al terreno de juego.

El espacio que no alterará su programación será Malas Lenguas, que mantendrá su horario habitual. El magacín de actualidad seguirá una semana más desmontando bulos que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales.

Por su parte, La Revuelta de David Broncano volverá a su horario habitual el próximo jueves, justo antes de la gran final de Hasta el fin del mundo. De este modo, La 1 de TVE prepara sus noches para estrenar nuevas propuestas de entretenimiento, como DecoMasters, Top Chef: Dulces y Famosos o The Floor.

Hay que destacar que Decomasters, se presenta como una de las primeras grandes apuestas de Televisión Española para 2026, y su estreno, todavía por confirmar, será inminente.

Así queda la programación de este miércoles:

15:55-17:35 Directo al grano

17:35-18:35 Valle Salvaje

18:35-19:35 La Promesa

19:35-20:25 Malas lenguas con Jesús Cintora

20:25-20:45 Aquí la tierra con Jacob Petrus

20:45-22:50 Fútbol. Copa del Rey (Albacete-Real Madrid)

22:50-00:15 Dra Fabiola Jones

00:15-1:50 Dra Fabiola Jones