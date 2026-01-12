Una concursante del Benidorm Fest 2026 desvela que Lola Índigo la tiene bloqueada: los motivos

La vida a veces cierra una puerta demasiado pronto, pero también abre otras mucho más grandes para quien sabe aprovechar la oportunidad. Un revés puede ser solo el inicio de algo mejor, ya que muchos creen que todo pasa por algo.

Ese es el caso de Lola Índigo, quien, tras ser la primera expulsada de Operación Triunfo 2017—sin apenas tiempo para mostrarse al público— logró convertir aquel golpe en un éxito, lanzando uno de los hits más escuchados del verano, Yo ya no quiero na, e impulsando su carrera artística.

Una canción que, ocho años después, se ha visto envuelta en una polémica, al igual que su intérprete, Mimi. Y es que una concursante del Benidorm Fest 2026 la acusa de plagio y de apropiarse de su composición.

Todo ha surgido en el podcast del youtuber Malbert, la Red Room, donde la artista marroquí Asha se ha pronunciado y ha relatado la mala experiencia que asegura haber vivido con la triunfita.

"Mi relación con ella es un mal recuerdo del pasado. Yo en ese momento tenía 19 años y era muy inocente. Abría las puertas del estudio a cualquier persona y estaba ahí para dar toda mi energía", ha comenzado relatando.

Además, ha asegurado que la ayudó desde el principio en la idea de su primer proyecto, recomendándole que fuera ella la cara visible acompañada de bailarinas.

Asha afirma que su relación con ella no acabó nada bien, algo que, según señala, se refleja incluso en redes sociales, donde no se siguen. "Yo he estado stalkeando y me sorprende que no os sigáis", puntualizó Malbert durante el podcast.

La razón, según Asha, es que la concursante de OT la bloqueó tras un titular descontextualizado en el que se citaba a la artista hablando sobre la autoría del single. Además, cuando Lola Índigo visitó El Hormiguero, se habría apropiado de la autoría, asegurando que la canción fue escrita por ella y su productor Bruno.

Una situación incómoda que la letrista recuerda muy bien y asegura que, incluso hoy, mantiene las grabaciones de la sesión de composición, en la que además participó en los coros.

"Yo creo que mucha gente tiene complejo de decir 'yo no sé hacer eso'", ha justificado la cantante del Benidorm Fest, aludiendo a la actitud de Mimi de no reconocer su autoría.