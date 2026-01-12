Conchita, la poligrafista del 'Deluxe', vuelve a Telecinco dos años después: así ha sido su regreso

Después de años alejada de Mediaset, la detectora de mentiras más conocida de nuestro país, Conchita, vuelve a la televisión. La poligrafista se convirtió en uno de los grandes atractivos de Sálvame Deluxe, y sus polígrafos eran, sin duda, uno de los puntos fuertes del programa.

Su figura ha puesto a prueba a cientos de famosos, algo que continuará haciendo a partir de hoy, ya que su vuelta se ha producido en el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat.

Ahora regresa a la que un día fue su casa, aunque durante su ausencia de los focos no ha abandonado su profesión. En redes sociales triunfa con su marca personal, buscando y analizando al detalle todas las mentiras de sus clientes.

"Eres la persona que con más elegancia llama mentiroso a alguien", ha bromeado el presentador al reencontrarse con ella en el mismo plató en el que se emitía el Deluxe.

Conchita se hizo conocida a partir de 2010, cuando comenzó a colaborar con el programa conducido por Jorge Javier, destapando mentiras, romances, secretos y trifulcas familiares. Era la representación de la verdad absoluta dentro de un mundo de show, como es la televisión.

Y es que a ella no se le podía mentir: el rostro de Telecinco es, sin duda, la persona que más veces ha repetido las míticas frases "Dice la verdad" y "Que miente", siguiendo la emblemática pregunta de Jorge Javier Vázquez: "¿Qué dice el polígrafo, Conchita?"

La mayor cazadora de mentiras e infidelidades acabó en esta profesión de pura casualidad. A punto de jubilarse, se dio cuenta que había un nicho que explotar: "Acabé en esto de rebote y porque tres personas, a las que estoy tremendamente agradecida, tuvieron la idea de contar conmigo para formar parte del 'Deluxe", aseguró en una entrevista en el programa.

En esta nueva etapa, pero ya conocida, Conchita ha querido puntualizar que regresa tras dos años de ausencia, después de trece años al pie del cañón descubriendo mentiras. Además, ha querido dar las gracias a todos los que confiaron en ella y apoyaron en su trayectoria.

"Vuelve cuando quieras. Aquí siempre tendrás tu casa. Gracias Conchita", ha señalado Joaquín Prat antes de dar paso a otro fichaje nuevo en Telecinco, el de Juanra Bonet con Allá tú.