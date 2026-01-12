Ana Rosa Quintana, después de cumplir 70 años: "No me gustan los cambios de década. Pero la alternativa, aún menos"

Ana Rosa Quintana, en la entrega de este lunes de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Este lunes, 12 de enero, Ana Rosa Quintana no iba a librarse de ser felicitada en El programa de Ana Rosa. Y menos cuando se trata de una cifra redonda, su 70 cumpleaños. Ha sucedido en el arranque de El aperitivo, el bloque de crónica social del programa.

"Pues ya estamos aquí, un minutito para las doce en punto de la mañana", anunciaba Jano Mecha, saludando a los colaboradores, para después resaltar: "Hoy estamos de cumpleaños".

"Gracias, muchas gracias. No os creáis que me gusta mucho a mí esto del cambio de década. Es verdad que la alternativa aún menos", ha reconocido la presentadora de Telecinco, enfundada en un atuendo blanco, el color que utiliza como talismán en los estrenos.

No obstante, Quintana ha asegurado que, desde que le fue diagnosticado un nuevo cáncer de mama a finales de 2021, vive sus aniversarios con otra perspectiva.

"Pero yo he decidido que cumplo tres años desde que estuve malita. Así que estoy feliz de cumplir", ha comentado Ana Rosa, que estuvo un año alejada de la televisión y volvió en octubre de 2022 a su puesto de trabajo, tras recuperarse de la enfermedad.

"Este es el cuarto, ¿no?", preguntaba Boris Izaguirre. "Hay que seguir cumpliendo entonces", añadía Máximo Huerta, a quien la conductora del formato de Unicorn Content ha 'vacilado': "Hombre, y que tú lo veas, chaval".

"Siempre hay que celebrar la vida en general. Por cierto, hoy también es el cumpleaños de mi padre. Todos capricornio", desvelaba Mecha, antes de abordar la noticia del manifiesto que ha lanzado el exministro Jordi Sevilla.

Su duro editorial de este lunes

No por ser su cumpleaños Ana Rosa Quintana ha empezado la semana flojeando en su editorial. La comunicadora ha analizado de manera crítica la actualidad, poniendo el foco en lo que está sucediendo en Irán y la reacción de Europa, que ha optado por el silencio.

"¿Dónde están las manifestaciones ante la embajada iraní? Nadie sabe con certeza cuántas mujeres han sido asesinadas por no ponerse el velo a manos de un régimen que cuenta con el silencio cómplice de gran parte de Occidente", comenzaba diciendo.

Según Quintana, "la geometría variable de la moral lleva a nuestro presidente a pedir el envío de tropas a Ucrania o Gaza, pero a callar ante Irán".

"Una geometría de la moral variable que lleva al Gobierno más feminista de la historia a pedir la prohibición de Israel en Eurovisión, pero que silencia a las mujeres que se resisten a llevar velo en Irán, un país donde se encarcela a niñas que se graban vídeos bailando", señalaba.