Víctor, el hijo mayor de Ábalos, rompe su silencio en Telecinco: primera entrevista después del ingreso en prisión de su padre

Golpe de efecto de Telecinco. El precio de... regresa con la primera entrevista en televisión de Víctor Manuel Ábalos. El hijo mayor de José Luis Ábalos rompe su silencio frente a Santi Acosta dos meses después del ingreso en prisión de su padre.

La cadena de Mediaset aún no ha puesto fecha y hora a la emisión de esta entrega, si bien las anteriores fueron ofrecidas en el prime time del miércoles.

En televisión y redes sociales ya circulan dos promociones. En la primera, el primogénito del exministro de Transportes afirma: "Mi padre fue la persona más leal que tuvo Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido". Además, expone que "a día de hoy esa lealtad no se la debe".

En la segunda, Víctor pone el foco en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero: "La motivación capital del viaje de Delcy Rodríguez a España tiene que ver con la figura del expresidente".

Y Acosta lanza una pregunta a los telespectadores de Fuencarral: "¿Está dispuesto el exministro a traicionar al hombre al que llevó a la Moncloa?".

Dos meses después del ingreso en prisión de José Luis Ábalos, su hijo concede la primera entrevista en televisión. 'El precio de... Ábalos, mi padre'. Muy pronto, estreno en @telecincoes con Santi Acosta pic.twitter.com/UNTSGnq0Cx — Mediaset España (@mediasetcom) January 8, 2026

El precio de... Ábalos, mi padre es la tercera entrega que dedica el formato de Mandarina a la familia de quien fue mano derecha del presidente del Gobierno.

Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, fue la protagonista de las dos primeras entregas, emitidas el 8 y el 15 de septiembre de 2025. Con un 13,1% y un 10,2% respectivamente, unos datos por encima de la media del canal.

En noviembre, Perles volvió a confiar en la productora, acudiendo a ¡De Viernes! para reaccionar al ingreso a prisión de su exmarido.

Telecinco ofreció dos programas más del espacio de Acosta, El precio de la codicia (8,7%) y El precio de la exclusiva (11,1%). Más adelante, con motivo de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, lo retomó con Los episodios más polémicos de las memorias del rey emérito (8,9%).

De nuevo, El precio de... vuelve cuando la actualidad lo reclama. En mitad del terremoto de los casos de corrupción en el Partido Socialista. José Luis Ábalos entró en la cárcel en pasado 27 de noviembre de 2025, donde permanece Koldo García y de donde ha salido con carácter provisional Santos Cerdán.