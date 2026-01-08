Jugada sorpresa de TVE: Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró saltan a la noche del viernes con 'Directo a la gente'

Los presentadores de 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' conducirán un especial que entrará en la pelea contra '¡De viernes!' y el estreno de 'El desafío 6'.

Movimiento sorpresa de RTVE. Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró saltan a la noche del viernes con un especial informativo que llevará por título Directo a la gente.

Así lo han anunciado los presentadores de los programas producidos por La Osa en Directo al grano este jueves.

"Estamos aquí los tres porque queremos decirles que mañana viernes les vamos a dar las buenas noches aquí, en La 1, a las 22:00 de la noche con un programa especial, Directo a la gente", anunciaba Cintora.

"Lo pide la actualidad", decía Marta Flich, mientras que su compañero añadía: "Con este mundo tan estupendo que se nos está quedando, ¿qué mejor que pasar el viernes con nosotros?".