Juan del Val, sin pelos en la lengua, se pronuncia sobre Maduro en 'El Hormiguero': "Es un dictador y un asesino"

Juan del Val no dudó en expresar su opinión ante lo ocurrido en Venezuela.

Este miércoles, El Hormiguero ha alterado su programación por una razón de peso. Normalmente el espacio de Antena 3 da cabida los jueves a su tertulia, en la que comentan la actualidad del país.

En esta ocasión, sin embargo, la emisión se ha adelantado debido a los recientes acontecimientos internacionales.

"Lo normal es que la tertulia vaya el jueves, pero es que ha pasado lo de Venezuela. Ahí lo dejo", comenzaba Pablo Motos. "Lo de Venezuela", puntualizaba Juan del Val.

"Vamos a tener Venezuela para rato y este tema se va a mezclar con todo lo de Ábalos, Koldo y la corrupción", ha asegurado el presentador.

Tras la exposición de opiniones de los allí presentes, Juan del Val no ha dudado en posicionarse ante lo sucedido afirmando que no es "nada optimista". "Nos falta mucha información de cómo se ha producido esta detención. A mí me parece fantástico que Maduro esté detenido".

"Lo del narcotráfico ya ha pasado a segundo plano", ha proseguido, después de que Estados Unidos eliminara como imputación a Maduro como líder del Cartel de los Soles. "Es un dictador y un asesino", ha asegurado sin pelos en la lengua.

Para terminar reafirmándose en su punto de vista: "No soy nada opitimista en el futuro de los venezolanos. A mí es lo que verdaderamente me importa".

"El dictador ha sido detenido. Me parece una aberración la manera de hacerlo, de entrar en otro país", ha declarado el colaborador. Pese a esto, asegura que le parece "una buena noticia".

"A Trump le importa muy poco el concepto de democracia. Estamos hablando de que Delcy Rodríguez es la presidenta de Venezuela; ¿qué cambio supone? En realidad, ninguno", ha reflexionado.

"¿No puede ser temporal?, sugería Pablo Motos. "No lo sé. El control lo tienen los hermanos Rodríguez, esto es lo que a mí me hace pensar que no puede cambiar nada".

"El control del ejército sigue en los mismos. Lo único que va a cambiar es que el petróleo va a cambiar de lugar", ha apuntado el tertuliano.

A su juicio, lo que ha hecho Donald Trump viola todas las reglas del derecho internacional. Al mismo tiempo, recalca que Maduro es un dictador que merece estar donde está. Asegurando que "las dos cosas son perfectamente compatibles".