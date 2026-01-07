Nando Escribano actualiza su estado de salud tras su ingreso hospitalario: 'Me está fastidiando bastante'

Nando Escribano no ha pasado unas buenas Navidades que se diga. El rostro de Antena 3 ha estado ausente del plató de Espejo Público y no precisamente por sus vacaciones navideñas. Lo que le ha mantenido alejado de los focos ha sido una dolencia.

Según ha contado en sus redes sociales, el periodista comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza en Nochebuena que le obligaron a acudir al hospital. Aunque todo apuntaba a una migraña, finalmente ha tenido que ser ingresado y guardar varios días de reposo.

En su descanso, Escribano ha transmitido que los médicos le hicieron "dos TAC craneales" y varias "resonancias" para terminar confirmando que lo que padece es una "fuga de líquido cefalorraquídeo". Algo que sucede con más frecuencia "a personas altas y delgadas".

Con un diagnóstico ya claro y recuperándose en casa, el de de Antena 3 ha querido compartir cómo se encuentra tras unas fiestas atípicas.

Lo primero que ha transmitido a sus seguidores es su agradecimiento por la preocupación mostrada: "Nunca había sido consciente, hasta este momento, del vínculo que se crea entre los que estáis ahí detrás y yo mismo. Agradezco mucho que todo este tiempo hayáis estado ahí detrás".

Ha querido destacar el cariño recibido en estas semanas, incluso de personas que no conoce personalmente, y ha expresado su afecto hacia todos ellos: “Os quiero. Siento la necesidad de daros las gracias”.

Tampoco se ha olvidado de sus compañeros de profesión y familia: "Mil gracias a amigos, compañeros de trabajo y a toda la gente que me ha estado cuidando desde Nochebuena. […] Estoy abrumado y muy emocionado. Quiero decirlo públicamente: me siento muy afortunado".

Respecto a su estado de salud, ha revelado que se hizo unas pruebas de las que no verá el resultado hasta la semana que viene. Pese a esta espera, "los dolores de cabeza se están transformando en poco. En los últimos días estoy consiguiendo ver un poco la tele o poner música".

El comunicador lleva casi dos semanas tumbado horizontalmente y esto "me está fastidiando bastante la espalda, lumbares y piernas". "Pese a esto, tengo bastante claridad mental y no me he vuelto nada loco", ha declarado tumbado en su cama.

Asegura que "esta es la forma de que, si al final es una fuga de líquido cefalorraquídeo, no se empeore".

Nando Escribano ha añadido que, en cuanto tenga los resultados, sepa cuál es el tratamiento y pueda volver a moverse con normalidad, se reincorporará a su trabajo. Ha querido terminar enviando un mensaje de cariño a sus seguidores: "Os quiero mucho. No sé cómo agradecerlo, de verdad".