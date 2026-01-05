Quién es Cristina Piaget, la nueva concursante de GH DÚO': modelo y actriz de 56 años, budista y madre de un hijo

Cristina Piaget en una imagen de su vídeo de confirmación como concursante de 'GH DÚO'.

Telecinco va a por todas con GH DÚO. O, al menos, ese es el mensaje que está lanzando al público a raíz de los nombres confirmados en el casting del reality que reabrirá las puertas de la casa de Tres Cantos.

La nueva edición con famosos es una gran prueba de fuego para medir la salud de la marca Gran Hermano tras la debacle en audiencia de la vigésima tanda con anónimos.

Por eso, está poniendo toda la carne en el asador para relanzar los datos. De ahí que la semana pasada, Mediaset confirmara nombres tan potentes como los de Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Raquel Salazar, Antonio Canales y Anita Williams.

Este domingo, además, el programa Fiesta anunciaba a Cristina Piaget. Quizás. Aunque fuese una de las modelos más importantes de la década de los 90, para muchos es la gran desconocida de los confirmados hasta el momento.

"Tras años entre flashes y pasarelas, entre escenarios y aeropuertos, ahora es el momento de vivir el sueño que me quedaba por cumplir. Soy concursante confirmada de GH DÚO", dice en el video oficial.

Nacida en Madrid el 14 de mayo de 1969 (56 años), su carrera en la moda la llevó a trabajar con diseñadores de renombre como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino y Paco Rabanne.

Cristina comenzó su carrera artística a través del Real Conservatorio de Danza Clásica de Madrid, formándose en la London Academy of Músic and Drama y graduándose en la Escuela Nancy Tuñón.

La concursante de GH DÚO habla cinco idiomas y se inició en el mundo de la moda con tan sólo 14 años. A los 16, fue la primera portada de la revista ELLE en España.

Más allá de su éxito en las pasarelas, Piaget siempre tuvo una inclinación hacia la interpretación, influenciada por su padre, Paul Piaget, actor jerezano que participó en varios westerns rodados en Almería.

En 1997 se atrevió a subirse al escenario por vez primera con la obra Ruinas estrenada en Madrid

El nacimiento de su hijo, Paula David, fue un punto de inflexión en su vida, y Cristina pasó a tener un perfil mucho más discreto, lejos del ruido mediático.

De hecho, en una entrevista, reveló que su hijo fue víctima de acoso escolar por parte de compañeros que habían visto sus fotos como modelo en redes sociales.

Su experiencia como madre de un niño que ha sufrido bullying la ha convertido en una voz activa en la lucha contra el acoso escolar, promoviendo la empatía, el respeto y la importancia de la educación emocional desde temprana edad.

Cristina mantiene una vida austera y conectada con la naturaleza al residir desde hace años en Piedralaves, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes de Ávila. Allí vive en una casa autosostenible. "Me dedico a mi niño y organizo un huerto", decía a El Mundo.

También ha trabajado en el terreno espiritual, pues es budista y trabaja como profesora de yoga para niños haciendo diferentes talleres, tal y como reconoció a dicho medio.

Un último apunte. La gala de estreno de GH DÚO será este mismo jueves 8 (21:45). Se enfrentará, por cierto, a Hasta el fin del mundo. TVE ha movido ficha y ha cambiado el día de emisión del programa que presenta Paula Vázquez.