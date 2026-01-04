TVE a por 'GH Dúo': La 1 cambia la emisión de 'Hasta el fin del mundo' y lo enfrentará al estreno del 'reality' de Telecinco

Paula Vázquez en 'Hasta el fin del mundo' y Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo'. RTVE/Mediaset

RTVE busca jugar con la competencia. El regreso de Hasta el fin del mundo tras el parón navideño viene con otro cambio de fecha de emisión. El reality de aventuras se emitirá este jueves 8 de enero en el prime time. Se enfrentará así al estreno de GH Dúo en Telecinco.

De esta manera, se producirá el primer gran enfrentamiento entre cadenas de este 2026. Para más inri, ambos formatos son producidos por Zeppelin, lo que añade más expectación.

La Corporación pública ataca así a una de las primeras apuestas de Mediaset para revitalizar las audiencias de Telecinco, así como también la marca Gran Hermano tras el fiasco de la vigésima edición con anónimos.

Con este movimiento, ya van dos cambios de día para Hasta el fin del mundo. La 1 quiso emitir una nueva entrega durante la semana de Navidad.

Para evitar la Nochebuena, que cayó en 2025 en miércoles, La 1 movió al reality a la noche del martes, bajando en audiencias y viendo como una nueva entrega de la serie turca Renacer le sobrepasaba en Antena 3.

Ahora, probará suerte en la noche de los jueves, que suele contar con el liderazgo de los realities de Telecinco, siendo el día habitual de las galas principales de formatos como Supervivientes o el mismo Gran Hermano.

Será a las 23:00 horas, tras La Revuelta, cuando se emita el octavo episodio de Hasta el fin del mundo, el penúltimo de esta primera temporada. Aunque el movimiento se vea como un gran enfrentamiento, lo cierto es que ambos formatos llegan con precedentes un tanto regulares.

La última entrega del reality presentado por Paula Vázquez registró un 9,7% de share y apenas 616.000 espectadores. El formato ha ido teniendo una línea descendente desde su tercera entrega, perdiendo el liderato del prime time en su quinta gala, frente a la recuperación de El 1% en Antena 3 en los miércoles.

Por otro lado, GH Dúo llega antes de tiempo, dado que el fracaso de la vigésima edición de GH con anónimos ha trastocado los planes de Telecinco. Originalmente, el reality por antonomasia iba a emitirse hasta, aproximadamente, febrero.

Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo'. Mediaset

Sin embargo, sus discretos datos, la sexta gala apenas obtuvo un 8,8% de share y 510.000 seguidores, forzaron a cerrar la casa antes de tiempo y emitir una séptima gala donde proclamar a un ganador, fue Rocío, y dar paso a otros formatos.

La final fue deslucida, pero logró remontar para llegar al doble dígito de share, al tener un 10% y 582.000 televidentes.

GH Dúo, que tiene ya confirmados cinco concursantes (Anita Williams, Antonio Canales, Raquel Salazar, Belén Rodríguez y Carmen Borrego), busca remontar al contar con concursantes famosos.