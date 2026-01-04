El giro informativo 'Fiesta' con su cobertura del ataque de Donald Trump a Venezuela y su captura de Nicolás Maduro

Este pasado 3 de enero de 2026 ha estado marcado por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, con el país liderado por Donald Trump capturando a Nicolás Maduro y su esposa y llevándolos a una cárcel de Brooklyn, donde serán juzgados por “narcoterrorismo”.

Esto ha provocado un cambio en la parrilla, con las principales cadenas generalistas interrumpiendo su programación. Con Antena 3 extendiendo sus informativos, laSexta y La 1 abordando el minuto a minuto o el especial de laSexta Xplica, dado que el programa no iba a volver hasta la semana que viene.

Telecinco ha vuelto a aprovechar el potencial de Fiesta, uno de los pocos magacines que se emite en directo los fines de semana y festivo (el otro sería La Roca, pero está de vacaciones hasta el fin de la temporada navideña).

Aunque, principalmente, Fiesta es un magacín que aborda temas de corazón, sociedad y sucesos, su polivalencia le ha permitido saltar a asuntos relacionados con la política o internacionales si la actualidad lo exige.

Esto ha podido verse este pasado 3 de enero, con Emma García abriendo el programa con la noticia del día. Tras el sumario, en el que se recordaban los asuntos de corazón que se tocaron a lo largo de la tarde, la presentadora informaba de la última hora sobre el ataque de Trump al país sudamericano y la captura de Maduro.

Aurelio Manzano y Emma García en 'Fiesta'. Mediaset

“Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda, de esa rueda de prensa que va a dar el presidente estadounidense dentro de una hora [a las 17h]. Pero, sobre todo, queremos mandar nuestro cariño y apoyo a los venezolanos que están allí, a los casi 400.000 que residen en España. También a los españoles que viven en nuestro país”, expresaba la conductora de Ordizia, provocando el aplauso del público presente.

El programa ha aprovechado la colaboración de Aurelio Manzano, venezolano de origen, para que hablase de cómo estaba viviendo este momento histórico. El periodista tiene a familiares viviendo todavía en el país caribeño. De ahí, que su testimonio se tuviera en cuenta.

De la misma manera, Fiesta ha aprovechado que, entre sus tertulianos, están analistas políticos, al sentar en la mesa a Alejandro Entrambasaguas y Alberto Sotillos, que han dado ese punto político.

No sólo ha sucedido al inicio. Como bien indicaba Emma García, el magacín iba a estar pendiente de la última hora, aunque sin renunciar a su escaleta, la cual se iría adaptando a las novedades.

Aurelio Manzano, Alberto Sotillos, Emma García y Alejandro Entrambasaguas en 'Fiesta'. Mediaset

De hecho, el formato tuvo en cuenta que, a las 17:00 horas, tocaba aguardar a la rueda de prensa que Donald Trump dio desde su complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

En ese momento, Fiesta sí que dio paso Carlos Franganillo e Informativos Telecinco. El boletín sirvió tanto para ver en directo la comparecencia del presidente estadounidense como para un breve análisis político y conexión con periodistas y comentaristas venezolanos.

Tras su emisión, Fiesta siguió con el análisis político, con Sotillos y Entrambasaguas comentando la comparecencia de Trump. De la misma manera, Aurelio Manzano se sumó al debate, dado su vínculo con el país.

Un movimiento que ha evidenciado la polivalencia de Fiesta en un momento en el que el magacín ha mostrado saber lidiar con coberturas especiales y de importante magnitud como lo sucedido este pasado 3 de enero.