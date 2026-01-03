'Equipo de investigación' vuelve con 'La casa de los gemelos' y Carlos Ramos reacciona: "Tenéis miedo. Lo pagaréis"

Glòria Serra en 'Equipo de investigación' y una imagen de 'La casa de los gemelos'. Atresmedia/Zona Gemelos

La segunda edición de La casa de los gemelos ya ha terminado, pero sus polémicas están lejos de acabar. Equipo de investigación ya ha anunciado que estrenará este próximo viernes 9 de enero, a las 22:30 horas, su episodio centrado en lo que hay detrás de este polémico reality show.

Así lo ha anunciado laSexta en una promoción publicada en la tarde de este pasado viernes 2 de enero. La promo, de apenas 15 segundos, muestra el terrible ataque homófobo que le propinó José Labrador, antiguo participante de Gandía Shore, a la drag queen Cherilyn Divine.

“El show acabó. Ahora toca entender qué había detrás. La casa de los gemelos: El negocio. El primer reportaje del año de Equipo de investigación”, anunciaba la narradora, recordando la fecha y el horario de emisión.

Un reportaje en el que Equipo de investigación llevaba ya tiempo detrás. Ya el pasado mes de octubre, ante el revuelo de la primera temporada, que duró apenas unas horas, uno de los gemelos Ramos revelaba que el programa de laSexta estaba ahondando en el reality show.

“Sabemos que andan detrás de nosotros. Están intentando pagar a la gente para que hablen mal de nosotros. Hay coches raros que vemos ahora con cámaras”, expresaba uno de los influencers.

“Somos chavales normales, no vais a encontrar nada raro, dejad las tonterías de Equipo de investigación para cosas más serias, no para un programa de dos chavales que nos buscamos la vida y ya”, aseguraba.

Tal y como publicaba El Confidencial, el equipo liderado por Serra se puso en contacto con los gemelos Ramos para una entrevista. Sin embargo, estos se negaron. Recientemente, Carlos no sólo ha dado más detalles sobre esta negativa, sino que también ha amenazado al programa.

En una respuesta en Instagram, ya borrada, Ramos decía que Equipo de investigación “pagará” por haber investigado sobre lo que se esconde detrás de este fenómeno viral.

“Tenéis miedo, así lo demostrasteis rechazando la entrevista sin cortes y en riguroso directo. Vais a recibir de vuestra propia medicina: la manipulación. Este programa marcará un antes y un después. ¡Gracias por el acoso, lo pagaréis!”, expresaba.

Según un informe de Dos30’ para BLUPER, la audiencia de la segunda edición de La casa de los gemelos promedió en unos 300.000 espectadores en sus tres primeros días (194.300 en el primero, 336.990 en el segundo y 368.000 en el tercero).

A pesar del ruido, el reality que puede verse en Kick y YouTube ha tenido alrededor de 14 veces menos audiencia que los grandes programas de la televisión lineal en prime time.

De hecho, las Campanadas de La casa de los gemelos tuvo un total de 2,7 millones de espectadores únicos en YouTube, una cifra que le ha dejado por detrás de todas las televisiones generalistas, incluida La 2 (que tuvo 3 millones), tal y como ha señalado Dos30’ en un informe para Vertele.