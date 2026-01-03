Carmen Borrego, nueva concursante oficial de 'GH Dúo' tras un tenso choque con Terelu: "Pararé cuando quiera"

Noche polémica la vivida este pasado 2 de enero en De viernes. Lo que parecía una noticia bomba: Carmen Borrego entrará como concursante en la cuarta edición de GH Dúo. Fichaje estrella, junto con el confirmado de Belén Rodríguez, quien también se atreve a pasar de comentarista a participante.

Lo que pretendía ser una puesta de largo, con José María Almoguera presente en plató apoyando a su madre, terminó derivando en una discusión entre Borrego y Terelu Campos.

Todo surgió cuando le preguntaron cómo espera que sea su relación con Belén Ro en la casa. Ambas son amigas, aunque han pasado por grandes altibajos a lo largo de los años. De hecho, Belén Ro puede considerarse ‘amienemiga’ del clan Campos, por su enfrentamiento con Terelu.

Borrego era muy clara: viene a dar juego a la casa. De hecho, esta edición de GH Dúo es la última oportunidad para Telecinco de demostrar que la marca Gran Hermano sigue viva.

“Quiero que lo paséis bien conmigo. Quiero que el público se ría y lo pase fenomenal. Vamos a liarla”, adelantaba la tía de Alejandra Rubio a Santi Acosta y Bea Archidona, compartiendo su mayor miedo también.

José María Almoguera, Carmen Borrego, Terelu Campos, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

“En Supervivientes sabes cuando te están grabando, pero en GH tienes 24 horas, por lo tanto cuando salga igual me tengo que ir de España”, expresaba.

“Belén y yo nos amamos y nos matamos, pero creo que estamos en un momento muy bueno de nuestra relación. Evidentemente habrá cosas en la que no estemos de acuerdo, pero yo lo que quiero es demostrarme a mí misma. Voy a ganar”, compartía en el plató.

“Se verán las cosas, porque no estamos de acuerdo en cantidad de cosas, y no porque entremos en GH vamos a estar de acuerdo. No queremos hacernos daño, pero no vamos a disimular cómo es nuestra relación”, añadía.

Sin embargo, Terelu, presente en plató en calidad de panelista del magacín nocturno, trajo a colación las declaraciones de Belén Ro durante su estancia en Honduras. En estas, la comentarista de realities acusaba a la hija de María Teresa Campos de “disfrutar” cuando el equipo de Sálvame la grabó en uno de sus peores momentos personales.

Carmen Borrego y José María Almoguera en 'De viernes'. Mediaset

Terelu señalaba que no había visto esa entrevista, porque había sucedido durante su concurso en Supervivientes. Viendo que la entrevista a su hermana estaba derivando en este tema, algo que señalaba Almoguera en plató, Borrego recordaba que “Belén Rodríguez es familia”, como ha sido también para su hermana.

Pero Terelu seguía empecinada en hablar sobre el tema, provocando que Carmen Borrego ya le pidiese explícitamente que parase. “Ya, por favor”, exclamaba. “¿Ya qué? Será cuando yo quiera. Yo no he removido nada, ha sido la dirección”, replicaba Terelu enfadada.

A pesar de ello, Carmen Borrego recondujo la entrevista a su posible concurso. Eso sí, señalando que este tema era “muy doloroso” para su amiga. Lydia Lozano señalaba que dudaba que Belén Ro lo vaya a sacar durante el reality show.

LA QUE SE AVECINA entre Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Terelu Campos #DeViernes pic.twitter.com/pibvgXX4E1 — Rafael García López (@rafaglaf99) January 2, 2026

“Belén sabe muy bien de contenido de GH, sabe lo que funciona de tantos años comentando el reality”, opinaba. “Remover esto no le gusta a Belén, es uno de los conflictos que más le ha dolido y no me gustaría que esto fuera un tema de conversación”, añadía Borrego.

“No vamos a un convento, pasará de todo. De ahí a que Belén y yo nos peleamos todo el día, no será así”, concluía la madre de José María Almoguera.