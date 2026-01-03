Carlos Baute, sobre Maduro: "Al fin Trump atrapó al sátrapa. ¡Enhorabuena, Venezuela! Estamos con ustedes"

El ataque militar de Estados Unidos a gran escala contra Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero, con Donald Trump capturando a Nicolás Maduro y a su esposa para ser juzgados por narcotráfico en el país norteamericano, está dejando reacciones, especialmente de figuras reconocidas del país sudamericano.

Entre ellos, ha estado Carlos Baute. El concursante de la séptima edición de Tu cara me suena lleva afincado en España desde hace años, tanto él como su familia. Ha sido a través de redes sociales donde el cantante de Te sigo pensando ha mostrado su apoyo a la actuación de Trump.

“Los venezolanos sin dormir, señores. Al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. ¡Enhorabuena, Venezuela! Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Los amo”, expresaba.

“Nos tocó el día. Se nos hizo realidad, el regalo de Navidad”, concluía el cantante, celebrando así la actuación del presidente del país norteamericano sobre su país de origen.

El participante de la segunda edición de MasterChef Celebrity siempre se ha mostrado crítico con el régimen dictatorial de Maduro. De ahí que sea lógica su alegría por su captura. Ya en una entrevista con ABC, declaraba que soñaba “con celebrar la próxima Navidad en una Venezuela libre”.

En otra entrevista para El Mundo, compartía Baute que no pensaba regresar a su país de origen hasta que este vuelva a ser una democracia. “No voy a volver hasta que sea libre. Queremos una Venezuela en democracia, ya sea de derechas o de izquierdas. Eso es dictadura, es comunismo”, declaraba.

De hecho, apoyó públicamente a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. “Es una mujer muy valiente pero mira dónde está, escondida. La sensación es que hay una esperanza pero luego otra vez nos vamos abajo”, compartía.

Tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la administración Trump no prevé llevar a cabo nuevas acciones en el país caribeño, según adelantó en la red social X el senador republicano Mike Lee, que conversó este mismo sábado por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentar un juicio por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", apuntó Lee.

Carlos Baute, de triunfar con Marta Sánchez a ser azote de Nicolás Maduro

Este considera probable "que esta acción se encuentre dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

La fiscal general de Trump, Pam Bondi, confirmó a través de redes sociales que Maduro será juzgado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de "conspiración para la importación de cocaína" y "conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", entre otros cargos.