Audiencias Campanadas 2025: Chenoa y Estopa logran una victoria clara frente al destape de Cristina Pedroche

La batalla por la audiencia de las Campanadas 2025 se ha saldado con un triunfo rotundo para Chenoa y Estopa frente a Pedroche y Chicote. Los cantantes reafirman el liderazgo de TVE por segundo año consecutivo, mejorando los datos de Broncano y Lalachus.

La retransmisión de la cadena pública para despedir el año lidera con 5.823.000 espectadores y un 36,3% de cuota de pantalla justo en la medianoche, en el minuto exacto de las uvas. Así lo acreditan los datos de Kantar Media recogidos por las diferentes consultoras.

Chenoa y Estopa consiguen 181.000 seguidores y 3,5 puntos más que lo que firmaron los rostros de La Revuelta en 2024.

Antena 3 firma un 24,1% y 3.871.000 espectadores en ese instante. El canal principal de Atresmedia pierde 8,5 puntos respecto al año pasado, si bien hay que sumar el 6,5% y 1.045.000 seguidores que firma la retransmisión en laSexta.

Telecinco, por su parte, vuelve a encadenar otro mínimo en las Campanadas. La cadena de Mediaset registra un 3% y 481.000 espectadores en el minuto exacto de las doce uvas con Sandra Barneda y Xuso Jones. Se dejan medio punto y más de 200.000 fieles en un año.

De hecho, TV3 gana en dato global a Telecinco. La autónomica catalana alcanza un 6,6% en el dato total de España, mientras que en Cataluña arrasa con un 40,5% y 1.066.000 espectadores. Miki Núñez y Laura Escanres lideraron la retransmisión.

Audiencias minuto exacto de las uvas:

- La 1: 36,3% y 5.823.000

- La 2: 5,5% y 883.000

- Antena 3: 24,1% y 3.871.000

- Cuatro: 1,1% y 183.000

- Telecinco: 3% y 481.000

- laSexta: 6,5% y 1.045.000

🎆 #CampanadasRTVE gustan, ¡y mucho!

En la última noche del año logran un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales



🔔 Solo en @La1_tve, son la emisión más vista del día:

📺 34% de cuota y 4.993.000 espectadores.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zbQguBa0WH — Dos30' (@Dos30TV) January 2, 2026

