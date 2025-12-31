Los saltos de esquí de Año Nuevo vuelven a RTVE 15 años después: hora, canal y cómo verlos en directo en televisión

Cuando RTVE presentó su programación especial para Navidad, muchos se llevaron una sorpresa al ver que la televisión pública había recuperado una de las citas que había formado parte de los españoles durante décadas en estas fechas.

Se trata de los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen, en Alemania, del 1 de enero. El evento deportivo por excelencia del día de Año Nuevo no se veía en abierto en televisión desde 2011.

Fue el 1 de enero de 2012 cuando RTVE rompió una tradición de más de 50 años, junto al Concierto de Año Nuevo, al no comprar los derechos. Y es que los saltos de esquí llevaban emitiéndose desde 1962.

La competición, una de las más vistas del mundo, se podrá ver en directo a través de una emisión en simultáneo en La 2 y Teledeporte, además de RTVE Play a partir de las 13:55 horas de este jueves 1.

Paco Grande, una de las voces más reconocibles en las retransmisiones deportivas de RTVE, sobre todo en deportes de invierno, liderará la narración. El periodista Pablo Egea le acompañará en los comentarios aportando los datos necesarios de esta prueba tan espectacular como técnica.

Lo cierto es que esta retransmisión supone la antesala a 2026, un año plagado de grandes eventos deportivos en la televisión pública. En febrero, RTVE volverá a ser referencia al emitir los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. Ya en verano, turno para el Mundial de fútbol.

Los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen están marcados en rojo en el calendario deportivo porque se trata de la segunda prueba de las cuatro que forman el Circuito de los Cuatro Trampolines.

Una imagen de los saltos de esquí del año 2020. RTVE

Esta competición se creó en 1952 y en esos primeros años sólo contaba con la participación de saltadores alemanes y austríacos. Se celebra desde entonces en el Estadio Olímpico de Garmisch, que albergó el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, los cuartos de la historia.

En lo estrictamente deportivo, hay que decir que los favoritos son los eslovenos Prevc y Lanisek; el japonés Kobayashi; y los austríacos Kraft, Hoerl y Tschofenig, que ya ganó la prueba en 2025 y también la Copa del Mundo.

Concierto de Año Nuevo

Los saltos de esquí no serán la única cita el día 1. RTVE también emitirá en directo el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Será a partir de las 11.15 horas en La 1.

El evento cumple este año su 86ª edición, al ritmo de la familia Strauss y de Franz von Suppè, Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner y Hans Christian Lumbye, a los que se suman las obras de las compositoras Josephine Weinlich y Florence Price.

Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena en una imagen de archivo. Dieter Nagl

Dirigido por el maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin por primera vez y comentado para RTVE por el periodista Martín Llade, en su novena retransmisión.

El programa del Concierto de Año Nuevo 2026 comenzará con la obertura de la opereta Indigo y los cuarenta ladrones, para después escuchar, por primera vez en este evento, el vals Cuentos del Danubio de Carl Michael Ziehrer, la polka Brausteufelchen de Eduard Strauss y el Malapou-Galoppe de Joseph Lanner.

En cuanto a las dos obras de compositoras, en la segunda parte del concierto se interpretará la polka Canciones de sirena de Josephine Weinlich, quien fundó en Viena la primera orquesta femenina de Europa, y el vals Arco Iris de la afroamericana Florence Price.

En el Musikverein también se podrán escuchar piezas de Strauss como la Polka de los diplomáticos, Rosas del Sur y la Marcha egipcia, que ya se habían interpretado en ediciones anteriores del concierto.

El maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin dirigirá el Concierto por primera vez. Chris Lee

Tras el programa principal, el maestro Yannick Nézet-Séguin y la Filarmónica felicitarán el año nuevo y se despedirán con el vals con ballet En el bello Danubio Azul de Johann Strauss hijo y la Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre. La retransmisión del Concierto de Año Nuevo finalizará con Fanfarria, el Himno de Eurovisión.

Como siempre, participará la compañía del Ballet Estatal de Viena, considerada una de las más importantes del mundo, con 400 años de historia, bajo la coreografía de John Neumeier.