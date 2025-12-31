Inés Hernand y Aitor Albizua, sobre 'La familia de la tele': "Fue un buen mojón de mes y medio. De los errores se aprende"

RTVE hizo historia este martes, 30 de diciembre, al emitir sus primeras preuvas, un territorio que hasta ahora sólo había explorado Neox.

Y acertó, porque la televisión pública puede presumir de haber ganado el duelo en esta antesala de las campanadas a su rival. La retransmisión liderada por Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado alcanzó un 3,9% y 318.000 espectadores en La 2.

Las preuvas también se emitieron en el Canal 24 Horas y en Teledeporte, por lo que RTVE obtuvo un dato global del 5,3% (962.000) en simulcast.

Por su parte, Dani Mateo, Lola Lolita y Pilar Vidal fueron los encargados de comerse 12 bocaditos de churros (sí, churros) en Neox. El canal de Atresmedia firmó un 2,1% de cuota (216.000), tres décimas más que en 2024.

Más allá del éxito de audiencia, las preuvas de RTVE dejaron varias anécdotas. En primer lugar, Aitor e Inés se sinceraron sobre el batacazo de La familia de la tele.

No hay nada como el humor, en la vida y en la tele.@InesRisotas siempre tan basada en sus análisis, menos en los cinematográficos😂😂😂 https://t.co/13Wam0epGZ pic.twitter.com/JPGI7qenoh — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 31, 2025

Ocurrió a raíz de la pregunta que hizo Maldonado, después de que este dijese que acababa de entrevistar a Kiko Matamoros y María Patiño en la gala Open Play precampanadas: "¿Qué tal fue La familia?".

"Fue un éxito rotundo de seis semanas", dijo irónica Hernand, a lo que Albizua agregó: "Fue un mojón de mes y medio pero, ¿a quién no le ha pasado de ir a tirarse al tiarrón de turno, llega y luego es una decepción monumental. Es lo que pasó".

"De los errores hay que aprender", dijo Aitor, que copresentaba el primer tramo junto a Inés. Y ella añadió con gracia: "Matt Damon no tiene una película buena. Querida, hay que ir haciendo currículum".

De los comentarios sobre La familia de la tele se ha hecho eco José Pablo López, presidente de RTVE. "No hay nada como el humor, en la vida y en la tele", escribe.

"La tele del régimen"

Además, los presentadores de las preuvas mandaron un "afectuoso saludo" a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la pareja titular de las Campanadas de RTVE que se cayó por la baja médica del showman.

"Por un 2026 en el que todos gocemos de buena salud. ¡Viva la sanidad pública!", dijo Inés. Y esta no fue la única reivindicación de la noche.

"Apuesto por un 2026 que no construyamos muros, sino puentes para todas las comunidades migrantes", espetó minutos más tarde. "Te estás tomando en serio lo de La Pasionaria", le dijo su compañero.

Aitor, por su parte, propuso dejar atrás "el estigma en contra del VIH" a raíz del anuncio que hizo Eduardo Casanova. "Estamos contigo. El gesto y el paso que has dado es enorme y muy valiente. Te lo agradecemos muchísimo".

Aitor Albizua e Inés Hernand en 'La familia de la tele'.

El presentador de Cifras y Letras también pidió el fin de la xenofobia, la homofobia y la transfobia. Y hasta de las colas virtuales en los conciertos: "¿Qué es eso de convertir la cultura en un bien de lujo? Ya está bien la broma".

Del problema de la vivienda también se hicieron eco. "El precio de la vivienda está sensacional. Os lo digo en serio. El que no tiene un buen piso es porque no se ha esforzado lo suficiente. Porque, aquí en Madrid, esto está lleno de áticos. Quien no tiene un buen ático dúplex en Chamberí es porque no quiere", dijo Maldonado sin hacer alusión directa a Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.

"Todas las personas que están en la Puerta del Sol son propietarios. Gente con sus mansiones y sus áticos", soltó Aitor, a lo Inés espetó: "En Madrid les gusta el exceso y la opulencia".

Más detalles. Aitor propuso a sus compañeros jugar a la "ruleta rusa" para ver con qué acompañaban las 12 campanadas: las opciones eran 12 piparras, 12 ajos tiernos, 12 gildas, 12 pipas, 12 gambas y 12 polvorones.

"¡Qué comunista eres, Aitor! ¿No será esto la tele del régimen?", dijo Inés en referencia a las críticas que recibe RTVE por parte de los partidos de la oposición.

También hubo bromas sobre José Luis Ábalos. Y es que Maldonado aseguró que iba a celebrar la Nochevieja "a puro Ábalos". "En la cárcel", espetó Hernand, mientras Aitor vacilaba: "¿Con chistorras?".

"No, pues pasándolo bien, con las amistades, tomándose algo que esté bien, ese tipo de movidas. Pero siempre con una sonrisa y buena actitud", añadió el humorista.