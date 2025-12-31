Del despliegue musical de RTVE al tradicional 'efecto Pedroche': la batalla que se viene en las Campanadas 2025 en TV

De izquierda a derecha: Chenoa y Estopa; Cristina Pedroche y Chicote; Sandra Barneda y Xuso Jones y La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en un montaje de BLUPER.

Las Campanadas de Fin de Año siguen siendo la única retransmisión (con permiso de los eventos deportivos) capaz de conseguir audiencias millonarias. Las cadenas lo saben (también los anunciantes), de ahí que cuiden cada detalle de su programación.

El pulso por la audiencia volverá a estar en manos de dos: RTVE y Atresmedia. La cadena pública tirará la casa por la ventana con un espectacular despliegue audiovisual para recibir al 2026, el año en el que se cumple el 70 aniversario de TVE.

Por su parte, el grupo de San Sebastián de los Reyes apuesta nuevamente por el halo de misterio que envuelve cada año el vestido de la Pedroche. La expectación por ver su vestuario se ha convertido en una tradición. Serán sus 12 campanadas, sus décimas junto a Alberto Chicote.

La gran novedad de este año es que Atresmedia unificará por primera vez la retransmisión en Antena 3, laSexta y Atresplayer, convirtiendo la cita en un evento premium para las marcas. Santiago Segura será el invitado especial.

Mientras tanto, Mediaset España continúa saliéndose del carril, sacando el momento de las uvas de la Puerta del Sol. Sandra Barneda y Xuso Jones liderarán la cobertura desde la estación de esquí de Formigal, Huesca.

BLUPER repasa la programación especial de las cadenas esta Nochevieja:

La 1

- 21.00: Resumen informativo del año con Carlos del Amor.

El periodista vuelve a hacer un repaso del año de la mano de estrellas del cine como Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez.

- 21:45: El juego del camelar.

José Mota celebra su 25 especial de Nochevieja. Los políticos serán los protagonistas este año, versionando la exitosa serie de Netflix El juego del calamar. Por primera vez, el manchego parodiará al ministro Óscar Puente.

El especial de José Mota de la Nochevieja 2025 llevará por título 'El juego del camelar'.

- 22.55: La casa de la música

Se trata de un especial musical que recorrerá la geografía española de la mano de diferentes artistas. El momento más esperado será el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero desde San Sebastián.

El programa incluirá las actuaciones de Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona desde lo alto del Pirulí; Nicki Nicole desde Pedraza, en Segovia; Lola Índigo en la Alhambra de Granada, Amaia desde el Monasterio de Iratxe en Navarra, Ana Torroja en el Museo Reina Sofía y Shakira desde el Hard Rock Live de Miami.

- 23:30: Campanadas 2025 con Chenoa y Estopa

Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE.

- 00:05: ¡Feliz 2026!

Eva Soriano y Txurru serán los maestros de ceremonias de una gala en la que participarán Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, entre otros.

- 00.50: Campanadas 2025 Canarias con Nia y St. Pedro

- 01:05: Continuación de ¡Feliz 2026!

La 2

- 22:05: Cachitos Love The 20s

Cachitos de hierro y cromo ofrece un especial para acabar el año y celebrar la Nochevieja como se merece, con el título de 'Love The 20s' y con muchas actuaciones e invitados como Marc Giró, Nina, Rebeca Pous, Jordi Cruz o Rodrigo Vázquez, entre muchos otros.

Sonia y Selena en 'Cachitos Love The 20s'

- 22.55: La casa de la música

- 23:30: Campanadas con Chenoa y Estopa

- 00:05: Nochevieja a cachitos 2025

Antena 3

- 22:00: Adiós al 2025

Eva González y Roberto Leal despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia, dando paso a bloques de zapping. Este especial está grabado en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid.

- 23:30: Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche darán las Campanadas por décimo año consecutivo.

- 00:05: Adiós... Cantando al 2026

Cuatro

- 21:10: First Dates Especial Nochevieja

El incombustible dating de Cuatro convertirá su restaurante en un guateque de los años 60 y 70, en el que ocho parejas se darán cita en una velada repleta de música, nostalgia, ilusión y espíritu festivo que incluirá una actuación especial: la del grupo La Década Prodigiosa.

Carlos Sobera y el resto del staff de 'First Dates' en el especial de Nochevieja.

- 23:35: Campanadas con Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal

- 00:20: El blockbuster: El rey de Zamunda

Telecinco

- 21:45: Ríete del 2025

La cadena principal de Mediaset emitirá un programa que repasará los momentos más destacados de Telecinco y Cuatro con la voz en off de Carlos Latre.

- 23:35: Campanadas con Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal

Bajo el título 2026, año de nieves, la retransmisión de las Campanadas se realizará desde el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. El reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sallent de Gállego marcará las doce campanadas.

Sandra Barneda y Xuso Jones presentarán las uvas en Telecinco y Cuatro.

- 00:05: 35 años contigo

Programa especial de zapping que también contará con la voz en off de Carlos Latre, que repasará algunos de los momentos más recordados de las más de tres décadas de historia del grupo audiovisual.

laSexta

- 21:30: El club del chiste

- 22:30: ¡Feliz 20 años Neox!

laSexta repone el especial que Neox emite este 30 de diciembre para recorrer sus 20 años de historia. Presentado por Dani Mateo, intervienen Anna Simon, Miguel Lago, Andy,Yurena, y Berta Collado, entre otros.

- 23:30: Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

- 00:05: Torrente 5: Operación Eurovegas

Campanadas en las autonómicas

- TV3 (Cataluña): Laura Escanes y Miki Núñez.

- Telemadrid (Madrid): Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene (El Casting).

- Canal Sur (Andalucía): Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa.

- EITB (País Vasco): Sara Gándara, África Baeta, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga.

- TVG (Galicia): Eva Iglesias, Arturo Fernández, Aitana del Mar y Eddy de GH.

- TV Canaria (Canarias): Eloisa González, Elvis Sanfuel y Mayer Trujillo.

- Aragón TV: Blanca Liso y El campo es nuestro.

- CMM (Castilla-La Mancha): Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano.

- À Punt: María Fuster y Ferrán Cano.

- Canal Extremadura: Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García.

- 7TV (Murcia): Óscar Martínez y Kika Frutos

- IB3 (Islas Baleares): David Ordinas y Magdalena Serra.

- RTPA (Asturias): Ana Francisco y Alberto Rodríguez.

- La 7 (La Rioja): Laura Santolaya y Carlos Pérez.

- Cantabria TV: Athenea del Castillo y Adrián Fernández