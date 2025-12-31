Confirmado por Telecinco: Belén Rodríguez, la experta en realities que ahora pasa a ser concursante de 'GH DÚO'

Belén Rodríguez en uno de los debates de 'Gran Hermano 19'.

Telecinco va a poner toda la carne en el asador en la nueva edición de GH DÚO. Ese es el mensaje que se saca a raíz de los primeros nombres confirmados para el reality que estará en parrilla los primeros meses de 2026, previsiblemente, hasta el estreno de Supervivientes.

Se trata de una verdadera prueba de fuego después de la debacle histórica en audiencias de la vigésima edición de anónimos de Gran Hermano. El programa tuvo que bajar la persiana antes de tiempo, con un final acelerado.

Pues bien, Telecinco confirmaba este martes, 30 de diciembre a Belén Rodríguez como concursante. Lo hacía en la emisión de El tiempo justo.

"Me paso al otro lado, de colaboradora de realities a concursante de realities. Por la presente, os confirmo que soy concursante oficial de GH DÚO", decía feliz Belén.

Hija de la mítica Chari Gómez Miranda, conocida como Doña Adelaida, Belén Rodríguez es un rostro muy popular en la crónica social en la televisión. Comenzó su carrera junto a María Teresa Campos en Día a día.

Belén Rodríguez ya es CONCURSANTE OFICIAL de #GHDÚO 🙌🏻 ¿Pero quién será su dúo? 👁️



Muy pronto GRAN ESTRENO en @telecincoes 💙 pic.twitter.com/jTErf4j42i — Gran Hermano (@ghoficial) December 30, 2025

Como bien dice, es toda una experta analizando los realities estrella de Telecinco. De hecho, es una fija de los debates de Gran Hermano.

Belén Rodríguez, además, ha sido rostro recurrente en distintos programas de Telecinco al colaborar en El programa de Ana Rosa, La Noria o Sálvame en el pasado, y más recientemente en Fiesta y TardeAR.

Belén se convierte así en la cuarta concursante confirmada por la cadena tras Anita Williams (La isla de las tentaciones); Raquel Salazar (Los Gipsy Kings) y el bailador Antonio Canales.

Hay que recordar que, más allá de su papel como colaboradora, Belén ya fue concursante de programas como ¡Mira quién salta! (2014), donde alcanzó la décima posición, y Sálvame Okupa (2019), donde sería finalista.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.

Carmen Borrego, ¿el otro bombazo?

Rodríguez podría verse las caras con Carmen Borrego. La mayor de las Campos podría ser el otro bombazo de GH DÚO, pues su nombre empezó a sonar fuerte durante el día de ayer después de que varios medios lo filtraran.

No obstante, no hay anuncio oficial. De confirmarse, sería muy morboso ver el reencuentro entre Belén Rodríguez y Carmen Borrego, después de que la primera fuera todo un azote de Terelu y su hija Alejandra Rubio.