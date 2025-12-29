Raquel Salazar, confirmada para el nuevo 'GH DÚO': de su bronca con Jorge Javier a la unánime sentencia del público

Telecinco no está dispuesta a enterrar la marca Gran Hermano tras el histórico batacazo en audiencia de la vigésima edición de anónimos. El programa tuvo que acelerar su final por los malos datos.

Sin embargo, Mediaset España y Zeppelin TV han decidido no tirar la toalla con el formato, sobre todo tras la inversión levantando la nueva casa de Tres Cantos, dando luz verde a una nueva edición de GH DÚO para enero.

El reality, que previsiblemente estará presentado por Jorge Javier Vázquez, será una de las bazas de Telecinco para empezar con buen pie el año. Se emitirá hasta la primavera, momento en el que llegará Supervivientes 2026.

Pues bien, tras anunciar a Anita Williams en ¡De viernes! como primera concursante confirmada, este domingo Fiesta puso nombre a la que será su compañera.

Será Raquel Salazar, una de las protagonistas de Los Gipsy Kings. "Resulta que viene Papá Noel y me ha regalado que soy concursante de GH DÚO. ¿Perdona, yo? "Sin móvil y sin poder esconderme, viendo a la verdadera Raquel", ha confesado.

Raquel Salazar se convierte en la segunda confirmada de #GHDÚO 🥳🤩😍👏🏽 pic.twitter.com/b8mhigt4g3 — Gran Hermano (@ghoficial) December 28, 2025

La 'reina del brilli brilli' se dio a conocer en la segunda temporada del programa de Cuatro hace ahora diez años.

Su familia (Carlos, su marido; Noemí y Antón, hija y yerno, y otros miembros) se ganó el cariño del público y, desde entonces, son unos fijos de este formato que vuelve también ahora en enero al canal de Mediaset.

Su bronca con Jorge Javier

Hay que recordar que, en 2019, Raquel Salazar, tuvo una tremenda bronca con Jorge Javier en una de las galas de GH VIP 7. La madre de Noemí reprochó al presentador que no le daba el protagonismo que se merecía, algo que sí hacía con el hermano de Gianmarco.

"Se le da el protagonismo siempre a los mismos", le dijo al catalán, que no dudó en frenarla: "Creo que si no estás cómoda no deberías venir". Raquel, muy orgullosa, replicó: "En la pausa abandono, pero no me voy a levantar ahora como que me echas, como que he robado en el Bershka una camiseta".

Fue entonces cuando Jorge Javier explotó: "¿Cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que yo te echo como si tú hubieses robado en el mercado una camiseta? Tratando de ponerme en contra de tu etnia. Me parece una cosa muy sucia y por ahí no voy a pasar. Lo siento mucho. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo".

"Ay, qué pena. Lo siento", espetó una desafiante Raquel. "No pensaba que eras así, te lo juro. No pensaba que eras tan tramposa. ¿Cuántas veces has venido a Sálvame y cómo te he tratado?", repreguntó el presentador.

Raquel Salazar, participante de 'Los Gypsy King', será concursante de 'GH DÚO 4'



Se reencontrará con Jorge Javier tras su famosa pelea en GH VIP #GH #GHDUO



pic.twitter.com/7elxgwrKa5 — Carlos (@carlos_tunas) December 28, 2025

"Sí, he ido un minuto y sin remunerar", respondió la mujer de la familia Salazar. "Es alucinante lo que estamos viviendo. Volvemos en un minuto", zanjó Jorge.

Son muchos los espectadores que ya han fantaseado con el reencuentro de Raquel con Jorge Javier tras este desencuentro. No obstante, la sentencia del público ha sido unánime, pues aplaude de forma masiva su fichaje.

"Esta edición promete"; "Va a ser un show asegurado", "ganas de verla en televisión", han sido algunos de los comentarios recogidos en redes.