El emotivo homenaje del Canal 24 Horas a Ángeles Bravo por su jubilación: "No vais a conseguir que llore"

Emotivo momento el que se vivió este domingo, 28 de diciembre, en el Canal 24 Horas de RTVE por la jubilación de Ángeles Bravo, un rostro histórico de la pública.

Sus compañeros sorprendieron a la periodista con un inesperado homenaje por sus últimos días en su puesto de trabajo después de más de 30 años en la Corporación.

Ocurrió en directo, durante el espacio informativo que la propia Ángeles Bravo estaba presentando. Al dar paso a redacción para una noticia de última hora, su compañera anunció la sorpresa.

"Hoy es tu último día. El equipo del Canal 24 Horas no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerte estos más de 30 años en TVE y hemos preparado un pequeño homenaje", decía la periodista, mientras que Ángeles escuchaba desde el plató con una sonrisa.

A continuación, se pasó a emitir un vídeo en el que se hacía un recorrido profesional de la periodista en la televisión pública. Allí llegó en 1988 como redactora y presentadora ocasional del informativo Buenos días.

Nuestra compañera Ángeles Bravo se jubila después de toda una vida contándonos la actualidad con rigor.



En el Canal 24 horas le han dedicado este precioso homenaje, más que merecido.



¡GRACIAS por tanto, @ABRAVOGIL!💖 pic.twitter.com/6ZfyG60jLX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025

"Al partir un beso y un adiós", se podía leer en el rótulo de la pieza que Ángeles visionó conteniendo las lágrimas desde el estudio.

"Están intentando durante toda la tarde hacerme llorar, pero no lo vais a conseguir", dijo la periodista, muy emocionada por el bonito detalle que le habían hecho sus compañeros.

No obstante, la presentadora aclaró que sus últimos minutos en antena serán este mismo lunes 29.

"Lo que sí os puedo decir que ha sido un placer estar aquí los fines de semana con mis compañeros del 24 Horas dándoles toda la información y todo lo que hemos podido. De todo corazón, gracias", dijo con la voz quebrada por la emoción y con los ojos vidriosos.

Beatriz Pérez Aranda y Ángeles Bravo en una imagen de archivo.

Como se decía más arriba, Ángeles Bravo es una cara histórica de la televisión pública. Ha desarrollado en el Canal 24 Horas la mayor parte de su carrera, pues desde 2007 hasta 2018 presentó La mañana en 24 horas.

Además, durante siete años (2012-2019) condujo en La 1 Audiencia abierta, el programa informativo sobre la actividad oficial del Jefe del Estado y la Corona.

Tras ser adjunta a la dirección del Área de Nacional de los Informativos de TVE entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, se ocupaba de las tardes de los fines de semana en el Canal 24 Horas.