Telecinco apuesta por la marca 'Gran Hermano', pese al fiasco de 'GH20', y anuncia el lanzamiento de 'GH Dúo'

Telecinco no tira la toalla con Gran Hermano. A pesar del fracaso de la vigésima edición, ha tenido una media del 8,5% de share y 686.000 espectadores, la cadena confía en que una edición con rostros conocidos tenga mejor aceptación. Por ello, apostarán por GH Dúo.

Ha sido en De viernes, uno de los formatos de Telecinco con mejor rendimiento en el prime time, donde se ha revelado a la primera concursante oficial: Anita Williams. La cuarta edición de GH Dúo aprovechará la nueva casa del reality, ubicada en el municipio madrileño de Tres Cantos. Jorge Javier Vázquez será su presentador.

Con esta cuarta edición del formato Dúo, Telecinco pondrá a prueba si la marca GH sí que funciona con rostros conocidos. Prueba de ello es que ha querido apostar por la que ha sido uno de los personajes revelación de este año: Anita Williams.

Proveniente de La isla de las tentaciones, con su ya histórica relación con Montoya, que dio la vuelta al mundo, llegándose a comentar tanto en Estados Unidos como en programas de la competencia como El Hormiguero o La Revuelta.

Anita fue también una de las estrellas de la edición 2025 de Supervivientes convirtiéndose en la única mujer concursante en llegar a la final y volviendo a vivir tramas tanto con Montoya como con Manuel.

Anita Wlliams en 'De viernes'. Mediaset

La barcelonesa será uno de los participantes que tendrá la misión de demostrar que la marca Gran Hermano todavía tiene tirón. “Lo hago por mi hijo”, revelaba cuando se confirmó que estaría en esta temporada del formato en parejas.

“He atravesado numerosos tsunamis. Habéis sido partícipes de mis emociones por televisión. Todo lo hago por mi hijo y su futuro. Los que seguís mi día sabéis de los baches. Después de pensarlo muchísimo he tomado una decisión que creo que va a cambiar mi 2026”, compartía en el plató del magacín nocturno.

“Me va a costar separarme de él, pero es por su futuro. No sé quién será mi dúo y no tengo miedo a nada. Me gustaría que fuera Terelu”, expresaba con humor, al contar con la presencia de la comunicadora en plató.

La apuesta de Telecinco por una nueva oportunidad a GH viene también con una incógnita que sólo su emisión desvelará: ¿la vigésima edición con anónimos ha fallado por un error de programación?

Uno de los posibles motivos del fiasco de GH20 es que ha coincidido en emisión con la novena temporada de La isla de las tentaciones.

Telecinco sigue apostando por la marca 'Gran Hermano' tras el fracaso de 'GH20' y confirma la cuarta edición de #GHDÚO para enero.

Hoy en #DeViernes se revelará al primer concursante oficial pic.twitter.com/YKMuXKf92M — EliamSweet (@eliamsweet) December 26, 2025

El reality show de Cuarzo se ha emitido doblemente este año, para impulsar las cifras de Telecinco, dado que es uno de los formatos que mejor le ha funcionado a la cadena. La saturación de realities con anónimos podría haber provocado que Gran Hermano saliese perjudicada.

Con lo cual, la edición en parejas puede tener la oportunidad de brillar. La isla de las tentaciones está ya entrando en su fase final de emisión, por lo que coincidirá poco tiempo con GH Dúo.

A ello se suma que los concursantes son rostros conocidos, lo que hace que sea un formato distinto, dado que las Tentaciones cuenta con personajes anónimos.