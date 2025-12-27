Rafa Castaño y Orestes Barbero reeditan su histórico duelo de 'Pasapalabra' en la emisión especial de 'El cazador' en TVE

El cazador ha vuelto por Navidad. El concurso que presentaron Ion Aramendi y Rodrigo Vázquez tenía pendiente la emisión de unos especiales nocturnos. En estos, dos antiguos rivales de Pasapalabra se reencontraban: Rafa Castaño y Orestes Barbero.

El prime time de La 2 ha servido a TVE para despachar estos especiales autoconclusivos que se realizaron cuando el quiz show era uno de los formatos con mejor rendimiento de las tardes de La 1.

En estas emisiones extraordinarias, el programa reunía a los mejores participantes del concurso de ITV Studios, los cuales volverían a medirse a sus ‘cazadores’, ya dentro de la mecánica original de El cazador.

Lo cierto es que estos especiales han sido ideales para ver reunidos a participantes icónicos de grandes formatos como Pasapalabra o Saber y ganar. El sevillano formó equipo con Susana García, la cual fue popular por el formato que presenta Roberto Leal, y Jairo, procedente del espacio que conduce Jordi Hurtado.

Castaño reaparecía así en el espacio de La 1. Volvía tras al alzarse con el bote más elevado en la historia de Pasapalabra, 2.272.000 euros, y también tras su retorno en Telecinco con Agárrate al sillón.

Rafa Castaño, Rodrigo Vázquez y Orestes Barbero en 'El cazador'. RTVE

Ahora bien, dado que su aparición en El cazador fue grabada antes de que entrase en el concurso de Telecinco, Rodrigo Vázquez no hizo referencia alguna a que, finalmente, su gran regreso a televisión sucedió en otra cadena.

“Ha sobrevivido a miles de chistes de El espartano y en su último combate consiguió una victoria épica”, recordaba el presentador gallego, recordando su histórico triunfo en el Rosco del exitoso quiz show de las tardes de Antena 3.

“Es la primera vez que vuelves a un plató desde que estuviste en Pasapalabra”, añadía el presentador, dejando en evidencia el gran desfase que ha existido entre la emisión de este especial y su regreso con Agárrate el sillón.

La novedad ha sido que Rafa Castaño no se presentaba ni como periodista ni licenciado en Filología Hispánica ni como librero: sino como analista de datos. “Me dedico a la inteligencia artificial y me va a hacer falta inteligencia para ganar hoy al cazador”, declaraba.

Rafa Castaño, Rodrigo Vázquez y Orestes Barbero en 'El cazador'. RTVE

Dado que esta entrega especial tuvo rotación de ‘cazadores’, Rafa Castaño revivió su duelo ante Orestes Barbero. El sevillano no ocultaba sentirse “ilusionado” por enfrentarse de nuevo al burgalés.

Tras ofrecer 85.000 euros a su rival de Pasapalabra, Rafa Castaño optó finalmente por conservar los 12.000 euros que había reunido durante la primera parte del programa.

Después de una intensa “caza”, el concursante sevillano consiguió un puesto en la ronda final junto a Susana. En esa fase decisiva, frente a Paz Herrera, ambos lograron sumar 26 aciertos y se impusieron a ‘la profesora’ por una diferencia de dos respuestas.

“Me he quitado la espinita. Este programa a mí me pone muy nervioso porque no depende del todo de ti y, cuando ganas, gusta todavía más”, expresaba, dado que previamente, en 2020, se enfrentó a Herrera, perdiendo contra ella.