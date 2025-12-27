Jordi Évole defiende a Eduardo Casanova y niega que se haya lucrado con su documental: "Ha cobrado 0 euros"

El anuncio de Eduardo Casanova de que tiene VIH y que es indetectable ha causado mucho revuelo. El actor y director ha sufrido varios ataques homófobos y serofóbicos en redes sociales

Además de haber sido acusado de lucrarse con el documental que prepara para visibilizar cómo convive con el virus. Jordi Évole, productor del proyecto, ha desmentido que el artista se haya beneficiado económicamente de ello.

El director La piedad y Silencio hablará sobre lo que significa tener VIH en la actualidad, además de visibilizar la realidad de ser indetectable y de desmontar los muchos prejuicios que existen todavía alrededor del virus.

Atresmedia ya adelantó que el documental no sólo abordará la realidad del VIH sino también la vida y obra de Casanova, desde su vocación como actor a su decisión de convertirse en director.

No obstante, han surgido publicaciones que han acusado al actor de Aída de “rentabilizar” su estado serológico para promocionar el documental. Una acusación que Jordi Évole, productor del largometraje, ha desmentido tajantemente.

Eduardo Casanova, presentando su nuevo trabajo, 'Silencio'. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

“No sé muy bien el sentido que le quieren dar al verbo ‘rentabilizar’ en este titular. Por aclarar, Eduardo Casanova ha cobrado cero euros por participar en el documental que produce Producciones del Barrio. Lo estrenaremos en 2026 en los cines. Los del titular también estáis invitados”, escribía en su cuenta de X.

Si bien, la realidad del VIH le ha servido de inspiración a Eduardo Casanova para su serie Silencio, estrenada el pasado 1 de diciembre en Movistar Plus+, el director y actor habló de cómo vive con el virus semanas después de su lanzamiento. Eso quiere decir que tampoco su estado serológico fue utilizado para la promoción de la ficción.

“Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad”, expresaba Casanova en sus redes sociales tras hacer pública su situación sanitaria.

Post de Jordi Évole en X.

“La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no han compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)”, añadía en el mismo comunicado.

El documental sobre Eduardo Casanova está dirigido por Màrius Sánchez y Lluís Galter y su estreno será en salas comerciales y está previsto para marzo de 2026.