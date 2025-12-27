El día en el que Mariló Montero puso patas arriba a 'La Revuelta' para atizar a RTVE y defender a la tauromaquia

Sin espada y sin capote. Así se presentó Mariló Montero el 9 de septiembre en La Revuelta. Con un foro antitaurino y muchas ganas de defender la tauromaquia y cargar contra Televisión Española... Desde la propia Televisión Española.

La visita de la periodista al programa de David Broncano fue uno de los grandes temas de la semana. No es para menos, ya que no dejó títere con cabeza.

En el momento en el que Mariló Montero visitó el teatro Príncipe de la Gran Vía madrileña ella ya sabía que era la ganadora de MasterChef Celebrity 10. Pero todavía no lo podía contar.

En ese septiembre, Montero tenía su puesto de trabajo en Espejo Público junto a Susanna Griso y a la vez participaba en el talent show culinario. David Broncano destacó esos lazos entre Antena 3 y RTVE, en este caso, sin hacer mención a Pablo Motos.

"Izquierda, izquierda..."

“Ana Rosa, Susanna Griso y yo hemos tenido cierta competencia televisiva como la puedes tener tú con Pablo, pero la diferencia es que nosotras nos llevamos bien”, dejó caer la comunicadora.

“Me gustaría fomentar que vivimos en un país con muchos colores ideológicos. Debería haber libertad de opinión. No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti. Su crítica sería el encargo de Sánchez por construir una televisión pública unidireccional”, dijo la invitada.

Se iban acercando peligrosamente al asunto en cuestión. “Crítica que intuyo que tú compartes”, insinuó el presentador a la periodista. Primera estocada de Montero: “Casi sí”.

Mariló Montero y David Broncano, frente a frente en 'La Revuelta' RTVE

“Analicemos. Parrilla de Televisión Española. Por la mañana, ideología de presentadores de izquierdas”, reflexionó Mariló. Los asistentes abuchean.

“Izquierda, izquierda, izquierda. Llegas por la tarde, más izquierda; y por la noche, más izquierda. Estaría bien que las cadenas públicas no tuvieran solo un ideal”, prosiguió la navarra.

“¿A ti quién te llama para venir de Movistar a RTVE?”, quiso saber la entrevistada, buscando un nombre, el de José Pablo López, presidente de la Corporación.

“Claro que Silvia Intxaurrondo me parece una profesional válida. Pero se ve que está mucho más vehemente con un discurso ideológico que con otro. Que está en su derecho”, afirmó Montero,en referencia a uno de los pesos pesados de RTVE.

“Y también a aceptar la crítica que escuche ella sobre lo que dice”, agregó.

Ante la petición del presentador del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa para dar un consejo de contratación a la pública, Mariló Montero señaló a las altas esferas del ente. Esto es, su Consejo de Administración.

“Solamente en el Consejo tendría que haber equilibrio. Como en los informativos, que se trata de ser ecuánimes y equilibrados”, opinó la periodista.

Y los toros salieron a relucir

“Hablamos de la integridad de la pública. José Pablo (López) tiene que hacer la cadena que quiera, pero es pública. Tiene que pensar en todos los públicos. Y un gobierno, esté el que esté, no puede pensar solamente en sus votantes. Y si quieres, abrimos la brecha de los toros”, propuso Montero.

Nuevo abucheo del público, que desde luego no amedrantó a la ex de Carlos Herrera. “Los toros son un arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en una cadena pública”, insistió la periodista.

“Son contenidos culturales que se quitan de la emisión porque hay partidos políticos a los que no les gusta la tauromaquia. Y no considero que sea maltrato animal. Los toros son un arte”, subrayó.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Para demostrarlo, Mariló tiró de argumentario: “La crianza del toro, el cuidado del toro, la educación del toro…”. Broncano le espetó: “Todo falacias”.

“Falacia no, Broncano. Son programas culturales de una cadena pública. Tienes que atender al gusto de toda la sociedad”, le cortó la triunfadora del último MasterChef Celebrity. Con todo, a la de Estella no le importaba "discrepar".

“Al animal no se le maltrata y no es la intención. Lo importante es que ustedes respeten la opinión de los taurinos. Tienen que hacerlo. A veces, por las opiniones voraces de la gente tienes que entrar con ruido en la plaza. Es un arte”, afirmó Mariló.

¿El único punto en común al que llegaron en La Revuelta más tensa del año? Su "amor por España". Cada uno a su modo, eso sí.

Mariló Montero revolvió La Revuelta, nunca mejor dicho. Decenas de titulares que muchos rescataron cuando, dos meses después, Montero se proclamaba ganadora del formato de cocina de una cadena presuntamente al servicio de Pedro Sánchez.