Aitana (26), sobre cómo se mantiene en forma: "Entreno 2 horas al día, como sano y voy a la psicóloga 2 veces por semana"

La cantante Aitana Ocaña vuelve un año más al Top 10 de los artistas españoles más escuchados en Spotify según los datos del Wrapped 2025. La catalana vive una etapa profesional y personal dulce y muchos se preguntan cómo se mantiene joven, guapa y llena de energía.

El amor y el éxito de Aitana se sustentan en una estricta rutina que le ayuda a mantenerse saludable. Los conciertos, los viajes y sus constantes apariciones públicas se traducen en un estilo de vida frenético que le obliga a cuidarse con gran minuciosidad.

La cantante reside parte del año en su mansión de Miami valorada en un millón y medio de euros. Además de crear música casi todos los días, ha confesado que entrena dos horas todas las mañanas con un entrenador personal, come sano y va a la psicóloga dos veces por semana.

Su transformación física

Aitana ha bromeado en varias ocasiones sobre su peso y altura. La cantante mide 1,61 metros y su peso habitual ronda los 46 kilos. En una entrevista con David Broncano confesó que había conseguido subir hasta los 52 kilos a base de mucho esfuerzo y constancia.

Durante un mes y medio se sometió a un plan de entrenamiento y dieta buscando la hipertrofia. Cuenta que llegó a obsesionarse con el deporte y empezó a comer seis veces al día para ganar masa muscular, "mucho huevo y mucho queso cottage".

Este año Aitana ha realizado los conciertos más importantes y multitudinarios de su carrera con la gira Metamorfosis Season. Para ellos, ha tenido que prepararse física y mentalmente. Debido a su constitución delgada se ha enfocado en ganar músculo y también en entrenar mucho cardio.

Sobre los secretos de su alimentación, ha explicado que no se salta la dieta de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos se permite una comida trampa o cheat meal. Además, según ella misma ha explicado, es bueno para el metabolismo porque ayuda a quemar más calorías.

La comida favorita de la barcelonesa es la sopa, un plato con pocas calorías al que suele recurrir con frecuencia. Ha confesado en varias ocasiones su debilidad por este plato. Su amor por la sopa es tan grande que hasta tiene tatuado en el bíceps un cuenco con fideos.

Durante los días de entrenamiento, su alimentación se centra en un equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Aitana ajusta las cantidades según el tipo de ejercicio que haya realizado y también para conseguir la energía necesaria para darlo todo encima del escenario.

La salud mental de Aitana

En su documental de Netflix llamado Metamorfosis hemos conocido a la Aitana más humana. A pesar de llevar una vida de lujo y fama, con la que muchos sueñan, la cantante no era feliz. Después de un año muy intenso en lo profesional, Aitana fue diagnosticada con depresión e hipocondría extrema.

Desde ese momento, decidió buscar ayuda para revertir la situación. Ha confesado que, gracias a la terapia y a la medicación, ahora se encuentra mejor y que cada vez le encuentra más sentido a las cosas.