El mensaje de Navidad del Rey firma su mejor audiencia desde 2020: 65,7% de share y 5,9 millones de espectadores

Nuevo récord para la Casa Real Española. El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI registró una audiencia media de 5.921.000 espectadores en la noche del 24 de diciembre.

La retransmisión alcanzó un 65,7% de cuota de pantalla en el conjunto del total de las 29 cadenas que emitieron el discurso en directo, lo que supone 13.000 espectadores más respecto al año anterior.



Según los datos facilitados por Kantar, el número de espectadores únicos del discurso fue de 6.704.000, lo que representa un 14,7% de la población de España.

La cadena que congregó una mayor audiencia para seguir el mensaje del Rey volvió a ser La 1 de RTVE (con 2.171.000 de espectadores y 24,1% de cuota).

A esta le ha seguido Antena 3 (con 1.468.000 de espectadores y 16,3% de cuota), Telecinco (con 536.000 de espectadores y 5,9% de cuota), La Sexta (con 344.000 de espectadores y 3,8% de cuota) y Cuatro (con 324.000 de espectadores y 3,6% de cuota)



Los grupos sociodemográficos donde el mensaje navideño consigue mejor cuota de pantalla son las mujeres (67,1% de cuota), 13 a 24 años (66,4%) y mayores de 75 años (73,5%).



Por comunidades, el mensaje del rey firma sus cuotas más altas son Murcia (81,4%), Castilla La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Castilla y León (76%), Madrid (75,6%), Comunidad Valenciana (74,3%), Asturias (72,6%), Galicia (70%) y Andalucía (66,4%).



El consumo total de televisión en la franja de la emisión del mensaje de Nochebuena fue de 9.012.000 espectadores, 453.000 espectadores menos en comparación con el año pasado.

Este ha sido uno de los discursos más vistos de la historia del reinado de Felipe VI y, además, el primero en el que se levantaba de su característico asiento.

En este duodécimo mensaje navideño, el Rey aprovechó el aniversario de la Transición para reivindicar la necesidad de "convivencia".

Felipe VI durante la grabación del discurso de Navidad.

Con sus palabras, prácticamente igualó el seguimiento obtenido el año anterior, pero mejoró la cuota de pantalla, que subió tres puntos respecto a 2024.

Sin duda, este es un discurso que ya se ha convertido en historia dentro de la sociedad española. No solo por la mejora de los datos, sino también porque incluyó uno de los gestos más históricos del Rey en televisión.

La reformulación de su manera de comunicar ha querido acercar la monarquía a los ciudadanos. Felipe VI se coló en los hogares españoles el día de Nochebuena para felicitar las fiestas, haciendo su discurso más breve de la historia.

Este hecho ha marcado un antes y un después en las retransmisiones del Jefe del Estado, que, con tan solo 10 minutos de discurso, congregó a casi seis millones de espectadores.

Audiencias en los últimos años

En 2025, el discurso del Rey ha mejorado notablemente su cuota de pantalla, algo que venía disminuyendo en los últimos años.

En el histórico de audiencias, en 2022, el discurso registró un 64,6% de share con 6,7 millones de espectadores; en 2023, el número de espectadores bajó a 6 millones, mientras que el share se mantenía casi estable, con un ligero ascenso hasta el 64,1%.

Sin embargo, en 2024, el descenso era evidente: el discurso del Rey estaba dejando de interesar. La audiencia media se situó en torno a los 5,9 millones de espectadores y un 62,4% de share, dos décimas menos que en años anteriores. Algo que, en esta ocasión, Felipe VI ha logrado reestablecer con éxito.

Cabe destacar que el monarca ha sabido mantener las audiencias que lideraba su padre. En el último discurso de Juan Carlos I como Rey, 6,5 millones de espectadores permanecieron frente a la televisión; eso sí, la cuota de pantalla era mucho más baja, con un 60,4% de share.

Estas cifras se han mantenido a lo largo del tiempo y el Rey ha logrado superarlas. Así, actualmente se podría decir que es un éxito para la Casa Real que el discurso del Jefe del Estado firme estos datos, más aún tras la pérdida de interés por la retransmisión debido a la proliferación de plataformas alternativas que se pueden usar el mismo día de Nochebuena.