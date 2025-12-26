Kiko Matamoros y Kiko Hernández anuncian un programa juntos: "Más salvaje que 'Crónicas Marcianas'"

Kiko Hernández y Kiko Matamoros, en una imagen compartida en sus redes sociales.

Los rumores venían resonando desde hace semanas y la noticia ha sido finalmente confirmada por los propios protagonistas.

Kiko Hernández y Kiko Matamoros -Los Kikos- presentarán un late night en YouTube desde el próximo mes de enero, tal y como han informado este viernes, 26 de diciembre, en un post conjunto de Instagram.

"Prepárate, porque llega un 'late' como nunca antes se ha visto. Más fuerte que 'Cruzando el Mississippi'. Más salvaje que 'Crónicas Marcianas'", comienza la publicación.

Tal y como ambos han escrito en sus redes sociales, su nuevo proyecto no es televisión, sino algo "muy diferente".

"En enero nace el programa que va a romper todas las reglas en la plataforma: el más viral, el más visto, el más atrevido. Lo que nadie se ha atrevido a hacer hasta ahora", sigue el comunicado de Hernández y Matamoros.

El programa de los colaboradores del extinto Sálvame no tendrá "filtros ni límites".

"Un 'late night' que no pide permiso, que cruza líneas, rompe barreras y hace saltar por los aires todo lo que creías saber del entretenimiento nocturno", afirman Los Kikos en el escrito que han firmado conjuntamente.

La publicación, como no podía ser de otra forma, cuenta ya con numerosos likes y comentarios.

De hecho, uno de los mensajes más apoyados reza así: "Los dos Kikos juntos solo puede significar historia de la televisión".

Matamoros, por su parte, ha sacado a la luz un post en su propio perfil de Instagram, en el que desvela algunos de los temas que tocará el programa.

"Incorrección política y social, acracia, desvergüenza, cachondeo y sal gruesa, transgresión, diversión, público en directo y zumo y extracto de lo que tú sabes", se lee en el comunicado.

Kiko Hernández y Kiko Matamoros se embarcarán en cuestión de días en un formato conjunto.

Un proyecto que sucede tras la sonada marcha de Matamoros de No somos nadie.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando el colaborador anunció su salida del programa de Ten.

"Tengo proyectos profesionales y personales por delante. Me importan un poco más, porque me voy haciendo mayor", confesó entonces el marido de Marta López Álamo. Unas palabras que este día 26 cobran finalmente sentido.

Hernández, por su parte, ha estado inmerso este último tiempo en La Casa de los Gemelos 2, donde ha ejercido como presentador y que llegará a su fin el próximo 31 de diciembre.

Kiko Matamoros en ‘No somos nadie’. Canal Quickie

El comunicador, eso sí, tuvo que ausentarse del mediático y comentado programa para dar paso a una huelga de hambre con su marido, Fran Antón.

La Policía, cabe recordar, cerró el negocio del actor, provocando una situación de malestar en el matrimonio.