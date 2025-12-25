'La familia de la tele', el mayor fracaso de RTVE en 2025: cómo la audiencia dio la espalda al resurgir del 'universo Sálvame'

RTVE está acabando 2025 por todo lo alto, gracias al subidón en las mañanas con Silvia Intxaurrondo, los aciertos con Hasta el fin del mundo o ENA y los buenos datos de otros formatos más veteranos como MasterChef Celebrity, Futuro imperfecto o Late Xou.

Entre los pocos tropiezos, hay uno que duele especialmente: el de La familia de la tele. El programa era la gran apuesta de José Pablo López, presidente de la Corporación, y Sergio Calderón, director de TVE.

Sin embargo, la audiencia de la televisión pública envió un claro mensaje de rechazo al formato que rescató a los rostros más populares de Sálvame.

El programa producido por La Osa, o sea, los que estaban detrás de La Fábrica de la Tele también rebautizados como Fabricantes Studio (Ni que fuéramos) estuvo en antena apenas mes y medio, con unos datos de audiencia que no dejaban de caer.

Salvo el día de la explosiva rueda de prensa de Melody, La familia de la tele nunca se consolidó en la franja vespertina pese a tener en sus filas a grandes reclamos como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Inés Hernand o Aitor Albizua.

María Patiño y Belén Esteban en lo alto de una carroza en el desfile inaugural de 'La familia de la tele' por Prado del Rey. RTVE

El magacín parecía estar gafado desde el principio. Su estreno tuvo que ser pospuesto hasta en dos ocasiones por la muerte del papa Francisco y del histórico apagón que sufrió la península el 28 de abril.

Y a punto estuvo de hacerlo una tercera por la intensísima lluvia que caía en Madrid el 6 de mayo, el día en el que, al fin, el 'universo Sálvame' desembarcaba en La 1.

Una cabalgata de medio millón

La familia de la tele arrancó con una innecesaria cabalgata, con un presupuesto de medio millón de euros, por los estudios de Prado del Rey, y con la sorprendente aparición de Rocío Carrasco y de unaIsa Pantoja embarazada, encaramada en lo alto de una carroza.

Las audiencias fueron malas desde ese primer día, con un 8,7% y un 9,1% para cada uno de los dos tramos. El programa -se emitía dentro de un contenedor, junto a La Promesa y Valle Salvaje- apenas hizo daño a sus rivales.

Lejos de remontar, el programa comenzó su particular via crucis, con unas audiencias que caían estrepitosamente pese al incansable esfuerzo de sus responsables por evitar su muerte.

El programa empezó a nutrirse de contenidos nuevos como los sucesos y los temas sociales, que quedaban para el primer bloque con Inés Hernand y Aitor Albizua.

Belén Esteban, Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand en 'La familia de la tele'.

Tantos cambios hubo, que al final el formato acabó siendo irreconocible para el espectador. Lo intentó absolutamente todo, hasta con una catarsis, con Belén Esteban amenazando con irse, como ocurría en los tiempos de Sálvame.

Al mismo tiempo, RTVE empezó a mover los horarios de inicio de sus novelas para arañar décimas. Pero tampoco funcionó.

Si en la sobremesa el dato era discreto, La familia de la tele se hundía en la tarde, llegando a anotar un insostenible 5,4%. De hecho, llegaba a ser superado por La 2.

La curva de audiencia era categórica: el público daba la espalda a La familia de la tele.

El espacio no sólo no aprovechaba el arrastre que dejaban las series, sino que los espectadores directamente quitaban La 1 de su televisión cuando estas terminaban, y La 1 caía 10 puntos de golpe en ese instante.

Defensa de José Pablo López

Aunque el rechazo del público era evidente, José Pablo López no lo veía así. El presidente de la Corporación defendió a La familia de la tele pese a los catastróficos datos.

Así lo hizo en el Congreso de los Diputados el 29 de mayo. "Necesitamos tiempo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente", manifestó. "Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes".

El presidente de RTVE comparó, incluso, La familia de la tele con Mañaneros. "Ha tardado dos años y medio en ser líder", dijo López. "Hemos tenido que ir haciendo cambios y ajustes hasta que ha liderado en algunas mañanas después de ese tiempo".

Cancelación

El fin a la agonía se confirmó el 17 de junio, tres semanas de la comparecencia de José Pablo López.

La cadena pública tiró la toalla y el programa anunció su cancelación en antena. Con luces rojas, alarmas y caras largas, María Patiño confirmaba el adiós el día siguiente: "Este es el último programa".

Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua, en primer plano, anuncian en directo la cancelación de 'La familia de la tele'.

"Lo hemos intentado y no hemos podido. Así es la televisión. Nadie nos va a poder quitar el cariño de toda la gente, aunque poca, ha estado cada tarde aquí", decía resignado Aitor Albizua.

"Hay que agradecer esta oportunidad a la productora y al equipo", añadía Matamoros, mientras la Esteban zanjaba: "Se acaba el programa, pero con este equipo, es un hasta luego".

Críticas dentro de RTVE

A los malos datos de audiencia, por cierto, se unieron las críticas internas en el seno de RTVE. Los sindicatos, el Consejo de Informativos y hasta un centenar de trabajadores históricos de la cadena, alzaron la voz en protesta por La familia de la tele, hurgando más en la herida.

En dicho escrito, se decía que el programa era "incompatible con los valores de la televisión pública" y que no cumplía "con los mínimos de calidad exigibles a un medio público. Su tono, contenidos, y algunos de sus colaboradores erosionan la imagen de RTVE".

Resulta curioso cómo ahora se ha visto que la televisión pública ha dado con la tecla en su franja vespertina combinando su ficción diaria con magacines de actualidad y política, como es el caso de Directo al grano.

El 'universo Sálvame' se tambalea

El batacazo de La familia de la tele supuso un antes y un después en el 'universo Sálvame'. Algunos de los colaboradores volvieron a No somos nadie. Lydia Lozano fue la primera en abandonar el barco, regresando a Telecinco para ser colaboradora de ¡De viernes!

El programa que emite TEN se ha quedado huérfano tras el adiós de Kiko Matamoros, mientras que no se sabe si finalmente Belén Esteban acabará volviendo. Pese a estas salidas, el formato de La Osa volverá tras las Navidades al canal temático.

Y a todo esto se une el futuro incierto para Óscar Cornejo y Adrián Madrid, tras la condena a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y a una indemnización de 200.000 euros por contar en televisión el episodio de Rocío Flores, por entonces menor de edad, con su madre en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.