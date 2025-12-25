12 bailarines, músicos y artistas invitados y una voz impecable: así conquistó Abraham Mateo la Nochebuena de TVE

En 2006, un jovencísimo Abraham Mateo se convertía en uno de los artistas más cotizados de nuestro país. Fue entonces cuando su música y su voz conquistaron a toda una generación.

Ahora, tras 20 años en la música, el artista ha recibido su gran homenaje: protagonizar el especial de Nochebuena de Televisión Española.

Este miércoles, 24 de diciembre, la televisión pública preparó dos programas especiales, protagonizados por dos de las voces más importantes de las generaciones actuales de la música: Dani Fernández y Abraham Mateo.

Ambos comenzaron su andadura musical desde pequeños y, ahora, que la música toma más protagonismo que nunca en la cadena pública, han recibido un merecido reconocimiento por toda una carrera.

Estos especiales ya habían contado con artistas como Raphael, Pablo Alborán, Vanesa Martín o incluso Aitana. Pero este año Mateo ha adquirido un protagonismo especial.

Abraham Mateo en el especial de Nochebuena de TVE. RTVE

Es una de las voces más destacadas de la industria musical actual y, tras triunfar entre el público latino y colaborar con artistas de la talla de Jennifer Lopez o 50 Cent, regresa a España para demostrar que su talento está a la altura de la industria nacional.

En los últimos años, Abraham ha demostrado en diversas ocasiones que es un digno sucesor del rey del pop nacional. Y no para de demostrarlo.

España era uno de los escenarios que le quedaba por conquistar y, aunque dicen que nunca se es profeta en tu tierra, el gaditano lo ha logrado: el próximo 11 de enero ofrecerá su primer concierto en solitario en el Movistar Arena de Madrid.

Sin embargo, lo que le llevó al plató de Televisión Española la noche del 24 de diciembre no fue solo su capacidad vocal, sino también su trabajo y constancia.

El artista se propuso hacer historia y lo consiguió. Abraham Mateo llenó el escenario con más de 10 bailarines, músicos en directo y artistas invitados, demostrando que su voz es impecable durante los más de 60 minutos que duró el programa, que daba la bienvenida a la Navidad en La1.

Chanel y Abraham Mateo en el especial de Nochebuena de TVE. RTVE

Dividiendo el programa en capítulos que contaban cronológicamente su historia, interpretó más de 20 canciones acompañado de artistas como Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda o Rayito.

También interpretó Blanco y Negro junto a Malú, quien le recordó que hace 10 años cantaban la misma canción en aquel mismo escenario, cerrando un ciclo que evidenciaba su crecimiento profesional. "Estoy muy orgullosa de ti", le dijo la artista entre elogios.

Por otro lado, el artista desató la histeria colectiva al invitar a una de las artistas más esperadas de la noche: Chanel. Tras la polémica del Benidorm Fest, donde Mateo cantó su canción conjunta sin avisarle, dejó claro que su relación va mucho más allá de cualquier polémica y que la música permite hacer cosas inimaginables.

El Clavaíto de Chanel y Abraham Mateo se convirtió en uno de los grandes momentos del especial, con una versión muy actual y una coreografía que se convirtió en el centro de atención de la noche, haciendo historia en la televisión.

Actuación completa de Chanel y Abraham Mateo cantando Clavaito #AbrahamMateoRTVE pic.twitter.com/MISECNpFqJ — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) December 24, 2025

Abraham Mateo demostró que no es necesario ser el artista más cotizado de un país para consolidarse como uno de los mejores. La voz del gaditano, considerada por muchos como una de las más infravaloradas de España, está actualmente entre las de mayor proyección del país.

Ha llegado a lugares donde la música española nunca había llegado y se ha colado en los álbumes de artistas internacionales inesperados. Becky G, Sofía Reyes o Yandel han incorporado canciones escritas por Abraham Mateo en sus discos.

Por todo esto, los 20 años del cantante de Señorita se consolidaron en una noche mágica, donde la ‘casa de la música’ de Televisión Española abrió sus puertas para recibir a Abraham Mateo, una de las voces contemporáneas más importantes de nuestro país.