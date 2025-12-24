Qué ver esta Nochebuena en TV: así es la programación especial de RTVE, Antena 3 y Telecinco para hoy, 24 de diciembre

Manel Fuentes, Lalachus y Jorge González, en un fotomontaje de BLUPER. Atresmedia, RTVE y Mediaset

En la Nochebuena televisiva no suele faltar la buena música y las risas y la de 2025 no va a ser una excepción. Las cadenas generalistas celebran por todo lo alto la noche del 24 de diciembre con un buen abanico de ofertas entre las que los espectadores puedan elegir.

Tras el tradicional mensaje de Navidad de S. M. El Rey que emitirán en simultáneo todos los canales, arrancará la programación especial. En La 1, la audiencia empezará a cenar con Telepasión 2025: Mi gran noche, presentado por Aitor Albizua y Lalachus.

Después, la cadena pública vuelve a apostar por conciertos. Primero, con Dani Fernández; después, con Abraham Mateo. El broche lo pone Viaje al centro de la tele, para recordar los mejores momentos musicales de la TVE de la década de los ochenta.

A los televidentes que les apetezca un rato de humor, La 2 les tiene preparada una maratón de Cómo nos reímos, con los sketches más desternillantes emitidos en la casa.

Antena 3 repite con Lo mejor de cada casa y Nochebuena con Tu cara me suena. laSexta tira del Gran Wyoming y su El Intermedio Christmas Edition para luego ofrecer una película de El Taquillazo.

El Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'. Atresmedia Televisión

La cadena verde lanza La última fortaleza, de Rod Lurie. La brillante carrera profesional del general Irwin da un giro cuando un consejo de guerra le acusa de desobedecer una orden, ante lo cual su veredicto es desposeerlo de su rango y enviarle a una prisión militar dirigida por el coronel Winter, con mano de hierro.

En la prisión, el respeto inicial del coronel hacia Irwin, acabará en un sentimiento hostil con el objetivo de doblegar al general, situación que sólo aumentará la rebeldía de Irwin que, con el apoyo de los demás presos, comenzará una sedición contra el coronel Winter.

Este año, en Telecinco han optado por suprimir las galas musicales que amenizaban la Nochebuena. En su lugar, emitirá un amplio recorrido por las exhibiciones más destacadas de Bailando con las estrellas, tanto de su primera como su segunda temporada. Ambas con buenos resultados de audiencia para Mediaset.

En Cuatro, Carlos Sobera y compañía se dejarán contagiar por el espíritu de la Navidad en First Dates. Entre cita y cita, Papá Noel se paseará por las mesas repartiendo pequeños regalos entre los comensales. El presentador del dating show incluso se arrancará a cantar un villancico.

Después, turno del cine con El Blockbuster. Los espectadores podrán disfrutar de la cinta Willow, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Warwick Davis, una fantasía medieval en la que un humilde granjero y aprendiz de mago debe proteger a una niña destinada por una profecía a derrotar a una reina malvada.

La 1

21:15: Telepasión 2025: Mi gran noche

22:20: Dani Fernández: Me has invitado a bailar

23:35: 20Conmigo: Abraham Mateo

00:45: Viaje al centro de la tele

Dani Fernández y Abraham Mateo, protagonistas de las galas de Nochebuena de La 1. RTVE

La 2

21:15: Cómo nos reímos: El hombre de negro

22:05: Cómo nos reímos: Especial Nochebuena

00:05: Cómo nos reímos: Especial Nochebuena

Antena 3

21:15: Nochebuena con Tu cara me suena

Melani, ganadora de 'Tu cara me suena 12'. Atresmedia Televisión

laSexta

21:15: El Intermedio Christmas Edition

22:45: El Taquillazo: La última fortaleza

Telecinco

21:15: Especial de Nochebuena Bailando con las estrellas

'First Dates' se viste de gala en su especial de Nochebuena. Mediaset España

Cuatro

21:15: Especial de Nochebuena First Dates

22:35: El Blockbuster: Willow