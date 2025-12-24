El nombre del periodista que ha hecho perder a Rosa los 2.542.000 euros del bote de 'Pasapalabra'

No ha podido ser. Rosa Rodríguez no ha hecho historia este pasado martes 23 de diciembre en Pasapalabra. La coruñesa se ha quedado a una letra de alzarse con el bote de 2.542.000 euros, el mayor que ha tenido el concurso en su historia. El nombre de un periodista es el que ha impedido la victoria.

Desde inicios de diciembre, Antena 3 ha promocionado este momento, dejando al público con la incógnita de si Rosa iba a ser la ganadora del bote frente a Manu Pascual, el participante más veterano que ha tenido el formato.

Las fechas hacían pensar en ello, dado que la emisión ocurría justo después de celebrarse el Gordo de la Lotería de Navidad y a poco de la celebración de Nochebuena y la mentada Navidad.

Este pasado 23 de diciembre, todo el mundo contuvo la respiración en el plató. Rosa había tenido una buena racha y sólo le quedaba por responder la palabra relacionada con la letra Y.

“Contiene la Y, apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”, preguntaba Roberto Leal. La coruñesa no supo la respuesta y, al fallar, se quedó a una pregunta de alzarse con el premio.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'. Atresmedia

La primera ronda del Rosco fue muy buena para la gallega, al responder correctamente 22 letras, quedando solamente la M, la S y la Y por contestar. Por el lado contrario, Manu obtuvo 19 aciertos, teniendo a Rosa por delante.

En la siguiente ronda, contestó correctamente la S y en la tercera, dio la respuesta de la M. Por segunda vez desde que está en el concurso, dado que ya había sucedido en septiembre, Rosa estaba a una de hacerse con el bote.

“Es escalofriante, no sé por qué, pero tengo el pálpito de que en estas fechas tan bonitas se lo podrían llevar. ¡Menudo regalo!”, expresaba Natalia Millán, quien estaba completamente emocionada por el momento.

Sin embargo, la coruñesa, a la que le quedaban tres segundos, falló. Rosa respondió que el apellido del periodista era Greeley (el cual fue editor influyente del New York Tribune en el siglo XIX), pero su nombre era Bernard Shrimsley.

A pesar de ello, la gallega se quedó con el puesto naranja, dejando a Manu en la silla azul. Al madrileño le quedaban tres letras por resolver, fallando en dos de ellas, la L y la Z. Con dos fallos, automáticamente pasaba a la silla azul y será este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, cuando Manu deba defender su puesto en la prueba.