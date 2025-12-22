Risto Mejide rinde tributo a Patricia López: "Perdemos a una gran compañera y España pierde a una gran periodista"

Risto Mejide ha querido rendirle tributo a Patricia López en Todo es mentira. La periodista de investigación ha fallecido este pasado domingo 21 de diciembre a los 48 años, víctima de un cáncer agresivo. “Estamos de luto, este programa ha perdido a una gran compañera”, expresaba el presentador.

Tras el inicio del formato, Mejide no dudaba en dedicarle parte de la actualidad al fallecimiento de López. La periodista se consolidó como una figura fundamental del periodismo de investigación en el país, tras destapar y dar a conocer diversos casos vinculados con las cloacas del Estado, entre los que sobresale el asunto Villarejo.

“Antes nos vais a permitir unos segunditos. Creemos que es importante. Queremos dedicarle unos minutos a recordar a una compañera y colaboradora de este programa: la periodista de investigación Patricia López”, expresaba Mejide al inicio de Todo es mentira.

“Desgraciadamente, falleció ayer [domingo 21 de diciembre]. Desde aquí, queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia y amigos. Queremos hacerle este pequeño homenaje de parte de sus compañeros”, expresaba antes de dar paso al vídeo con el que el espacio producido por Vodevil TV.

“Después de 30 años dedicándose al periodismo, se consolidó en uno de los referentes del periodismo de investigación. López destacó por su cobertura sobre las cloacas del Estado”, señalaba la narradora en el vídeo.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'. Mediaset

Tras ese sentido homenaje, en el que se vio la labor de López en Todo es mentira, el programa mostró que uno de sus últimos trabajos fue reunirse con Santos Cerdán. De la misma manera, el vídeo señaló que habían intentado silenciarla.

“Villarejo quiso hablar con mis jefes para que me echaran de Público”, reveló en una de sus intervenciones en Todo es mentira. “Nos deja un legado que se ha convertido en un referente, descanse en paz”, concluía la narradora.

Visiblemente emocionado, Mejide quiso dedicarle más palabras a López. “Este programa pierde a una gran compañera y este país pierde a una gran periodista y mejor persona. Hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa como siempre, pero ya os avanzo que el equipo está triste”, declaraba el presentador.

Ana Pardo de Vera y Risto Mejide en 'Todo es mentira'. Mediaset

“La conocía desde hace 25 años. Estuve esta mañana [del 22 de diciembre] en el tanatorio. Su madre me mandó un mensaje para ti, Risto, y para todo el equipo. Os daba muchísimas gracias por el apoyo. Patricia hacía un trabajo muy difícil. Lo viví en primera persona”, comentaba Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público.

“[Vivió] mucho acoso, mucha violencia. Estoy segura de que repercutió en su salud. Pero toda la información sobre las cloacas del Estado estaba en su cabeza. Así que gracias de parte de Rosa, su madre, y de su familia, para todo el equipo”, añadía la comunicadora, también muy emocionada.