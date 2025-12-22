Campanazo de RTVE: La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo 'single' en el especial musical previo a las uvas

RTVE va a por todas para hacerse con el liderazgo de la emisión especial de las Campanadas 2025-2026. La cadena pública ha anunciado que la gala musical previa a las uvas servirá de escenario para el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, donde presentará un nuevo single.

Ha sido María Eizaguirre, director de Comunicación de RTVE, la que lo ha anunciado durante la emisión especial del Sorteo de la Lotería de Navidad en La 1. La pública ha optado por convertir sus Campanadas en La casa de la música, para celebrar los 70 años de la Corporación.

“Será una Nochevieja histórica. Vamos a dar el pistoletazo de salida a La caja de la música. [2026] será un año muy especial, porque será el 70 aniversario de RTVE. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Nuestro Gordo será uno de los singles más esperados”, declaraba Eizaguirre.

“Es la vuelta de este grupo donostiarra. Es el regreso de ella 18 años después. Vuelve La Oreja de Van Gogh y lo hace en RTVE”, anunciaba muy emocionada la ejecutiva.

“Tenemos la exclusiva mundial de ese nuevo single. La Oreja de Van Gogh se come las uvas en Nochevieja en TVE”, declaraba. Será la vuelta oficial de Amaia Montero al grupo de forma pública y con esta canción inédita que servirá de aperitivo para su esperada gira en 2026.

La Oreja de Van Gogh presentará en exclusiva mundial su esperado nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha. Esta privilegiada atalaya será el escenario en el que la audiencia vivirá el reencuentro de esta banda donostiarra que forma parte de tantas generaciones de este país.

La cadena opta así por convertir Nocheviaje y Año Nuevo en una fiesta de la música. Las Campadas las darán Chenoa y Estopa, dos emblemas de la música española. En la gala previa a las uvas, habrá artistas como Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero y Ana Torroja.

La Oreja de Van Gogh en una imagen promocional. LODVG

Los cantantes ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un programa inolvidable para celebrar los 70 años de TVE que unirá tradición y modernidad.

Cada artista convertirá los lugares en un universo propio, dentro de este viaje de fin de año en el que se abrirán las puertas de la Casa de la Música para celebrar juntos la entrada al 2026.

Un nuevo camino emocional y sonoro, por escenarios únicos, donde cada actuación se adapta al espacio y dialoga en distintos lenguajes escénicos para mostrar la diversidad musical.