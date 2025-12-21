TVE anuncia por sorpresa 'CrossoBAR', un especial de 'sketches' con Arturo Valls y Lalachus

TVE puede ser una caja de sorpresas. La cadena pública ha lanzado la promo de CrossoBAR, un especial cómico de sketches liderado por Arturo Valls y Lalachus. Un formato que no había sido anunciado previamente.

Se trata de un anuncio de apenas 22 segundos, en los que ambos comediantes aparecen ataviados como si viniesen de series de época como Los Bridgerton o, más cercanamente, La Promesa.

“Querido lector, bienvenido a casa de los Bridgerton. Arranca la temporada social y, una vez más…”, comienza a decir la narradora antes de ser interrumpida por Arturo Valls. “Perdona, creo que lo que se estrena es CrossBAR, el nuevo programa especial de sketches de La 1”, aclaraba el presentador.

“Ya, pero tampoco podemos contarlo todo de golpe, que esto es sólo la promo”, matizaba el rostro de La Revuelta. “Pues brindemos con estas tazas de atrezzo vacías”, añadía el conductor valenciano, tirando de humor e ironía.

Tras ello, la promo anunciaba el clásico “muy pronto” en La 1, lo que implica que su estreno no será inminente. De ahí que tenga lógica que este formato especial no haya sido revelado en la presentación del contenido navideño que RTVE prepara para este mes y la primera semana de enero y que mostró el pasado 16 de diciembre.

'CrossoBAR', el nuevo programa especial de sketches de @La1_tve.



Muy pronto, GRAN ESTRENO. pic.twitter.com/TWyZX5lqUF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 21, 2025

No hay más información sobre el especial. No obstante, su anuncio de que su lanzamiento será “muy pronto” deja caer que será un espacio que se verá previsiblemente a inicios de 2026.

Eso sí, al recalcar que será un “programa especial” se presupone que será de emisión única o que tendrá pocas entregas.

Para Lalachus, será un nuevo proyecto dentro de TVE, donde se ha convertido en uno de los rostros de la cadena pública. El año pasado, copresentó las Campanadas con David Broncano, liderando en el momento televisivo más visto del año.

Este año repetirá en lo referente a que será la que conduzca Telepasión 2025, bajo el subtítulo Mi gran noche, con Aitor Albizua.

Lalachus y Arturo Valls en la promo de 'CrossBAR'. RTVE

Por otro lado, será la oportunidad de volver a ver a Arturo Valls en la Corporación. Tras pinchar con el regreso de That’s My Jam en el prime time de La 1 a finales de la pasada primavera, el valenciano regresó a Atresmedia.

A pesar del fiasco de That’s My Jam, Valls volvió a brillar con la segunda temporada del concurso El 1%. El quiz show firmó una media del 12,6% de cuota y 884.000 espectadores. Se repartió el liderazgo en el prime time con el reality de aventuras Hasta el fin del mundo.