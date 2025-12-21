Telecinco cuida de 'La isla de las tentaciones' por las fiestas de Navidad: así queda su emisión y sus horarios

Es evidente que el consumo de la televisión en festivos baja considerablemente. De ahí, que Telecinco haya optado por cuidar uno de sus formatos que mejor rendimiento está teniendo en audiencias: La isla de las tentaciones. El reality show verá reducida sensiblemente su emisión esta semana por las fiestas de Navidad.

Actualmente, el formato se emite tres días a la semana. Los lunes, los martes y los miércoles. En esta triple entrega semanal, el día fuerte es el lunes, dado que es cuando se emite la gala y el posterior debate.

Lo cierto es que esta novena temporada del formato presentado por Sandra Barneda ha tenido un buen rendimiento en el access prime time. Su media está alrededor del 10%-11%.

Aunque es tercera opción en su franja, ha tenido días en los que ha conseguido superar o igualar las cifras de La Revuelta. De ahí, que Telecinco busque cuidar al máximo esta edición.

Por ello, esta semana de Navidad, el reality sólo se emitirá este lunes 22 de diciembre. Tendrá su horario habitual, con un adelanto en el access prime time, para después ver la gala y, finalmente, el debate.

Imagen de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Realmente, el lunes es el día más fuerte de La isla de las tentaciones. De ahí, que sea el que se mantenga en una semana que está marcada por la Nochebuena y la Navidad.

El martes 23 de diciembre, aunque no sea festivo, Telecinco emitirá en su lugar el final de la decimocuarta temporada de La que se avecina. El miércoles 24, Nochebuena, será cuando Telecinco, tras el discurso de S.M. El Rey, emita un especial de Bailando con las estrellas con los mejores momentos de las dos ediciones en Mediaset.

Este año, Telecinco ha renunciado por primera vez a su clásico especial musical de Nochebuena. Se trata de un movimiento histórico, dado lo populares que fueron sus emisiones en los años 90 y 2000.

Esta decisión ha venido relacionada con el giro que está realizando la cadena para impulsar sus audiencias de cara al año 2026, en la que Telecinco vivirá un cambio en su programación diaria.

En 2026, será el fin de Agárrate al sillón, que será relevado por el regreso de Allá tú. Por otro lado, volverá el mítico El precio justo, que se emitirá en la última franja de la mañana, compitiendo cara a cara con La ruleta de la suerte. Ese cambio provocará que Vamos a ver se emita antes, justo después de El programa de Ana Rosa.