La directora de 'De viernes', alto y claro sobre Kiko Matamoros: “Tenemos una línea menos agresiva”

Telecinco está recuperando a ciertas figuras del extinto Universo Sálvame en esta temporada. La más simbólica ha sido la de Lydia Lozano, quien se ha convertido en una de las colaboradoras de De viernes. Con rumores sobre el regreso de Belén Esteban en el aire, surgió la pregunta de si Kiko Matamoros estaba negociando su vuelta tras su salida de No somos nadie.

Hace una semana, Matamoros revelaba su decisión de dejar temporalmente el magacín de Canal Quickie. Aunque dejaba claro que no pensaba regresar, los rumores persistían.

“Dije de cachondeo que le pedía perdón a Santi Acosta. Yo ya lo he dicho en muchas entrevistas, que estoy ya para divertirme trabajando, quiero estar en proyectos donde pueda pasármelo bien y creo que en ese campo y en esa cadena ya lo he hecho todo”, respondió ante dichos comentarios.

Su marcha coincide con un cambio de época en Mediaset, donde se reformularán buena parte de la programación diaria. Con De viernes convertido en uno de los éxitos del prime time de Telecinco, en BLUPER surgió la pregunta de si Matamoros se uniría a Lydia Lozano, Terelu Campos y José Antonio León.

Julia Tapia, directora del exitoso magacín nocturno, fue muy clara en que no está en los planes del programa fichar al marido de Marta López Álamo.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'. Canal Quickie

“Creo que no. Tenemos una línea un poco menos agresiva. Matamoros me parece un excelente colaborador, pero no creo que encaje con la línea del programa”, expresaba.

Por supuesto, el fichaje de antiguos rostros de Sálvame depende de si entran o no en la línea del magacín nocturno. El más claro ejemplo fue la propia Lydia Lozano, tal y como señalaba Tapia.

“Lydia siempre fue un rostro que creíamos necesario dentro del universo de De viernes. La oportunidad surgió en verano, cuando ella tuvo claro cambiar su línea profesional. Sabíamos que era un valor para el programa y fuimos a por ella. Fue todo más sencillo de lo que pensábamos”, contestó.

Lydia Lozano en 'De viernes'. Mediaset

De hecho, la directora del formato de Mandarina recordaba que Terelu Campos, al saltar al programa, aceptaba que tendría que abordar temas que le tocarían en lo personal.

“Cuando Terelu empezó a trabajar con nosotros, sabía al programa que venía. El tema de su familia es un tema que se explota por diferentes vías y le tocaba asumir ese papel”, afirmaba Tapia.

Las palabras de la directora del magacín nocturno han tenido la reacción de Kiko Matamoros en redes sociales. En su cuenta personal de X, el ex de Makoke ha tirado de ironía para hablar de su no fichaje.

“¡Vaya! Y yo que creía que iba a ser el fichaje estrella del Año Nuevo. Adoro De viernes y sus circunstancias”, escribía.