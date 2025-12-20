Alba Carrillo (39), sobre cómo lidia con los insultos en redes: "No se meten conmigo. Soy tan maleducada como ellos"

Si algo ha demostrado Alba Carrillo es que no tiene miedo de opinar sobre cualquier tema. En la emisión de este sábado 20 de diciembre de D Corazón, la modelo ha denunciado cómo ciertos usuarios de redes sociales aprovechan el anonimato para insultar y lanzar palabras graves contra famosos.

Todo surgía después de que se abordase en el magacín matinal la noticia de que Lolita Flores ha señalado en sus redes sociales estar “harta de los insultos” que recibe diariamente por sus ideas políticas o su físico.

“Denunciaré la próxima vez”, advertía la cantante y actriz. Ante este hecho, Javier de Hoyos planteaba la pregunta a los colaboradores sobre si habían vivido algo así en sus redes sociales.

La modelo fue una de los primeros en responder. Ante la pregunta del copresentador sobre cuál ha sido “el insulto más grave” ha recibido, la ex de Fonsi Nieto fue tajante: “No te lo puedo decir aquí, que nos cierran el canal”.

La ex de Feliciano López aprovechaba para señalar que, no obstante, la insultan poco a ella en redes por su carácter. “No se meten conmigo porque yo ya soy tan maleducada como ellos”, reflexionaba.

Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Si tú entras en mi casa a insultarme, yo te voy a dar todo lo que pueda”, añadía, presumiendo de mantener a raya a sus haters. “Ya no me insultan, porque saben que soy peligrosa”, compartía.

El debate no era un tema baladí, puesto que Jorge Borrajo, director de la revista Semana, recordaba el caso de Verónica Forqué y los comentarios negativos que vivió durante la emisión de su participación en MasterChef Celebrity.

“Conmigo se callan, porque soy más bruta que un arado. Me ha pasado con dos y ya no me ha vuelto a pasar. Cuando cortas por lo sano”, añadía la maniquí, quien se tomaba muy en serio estos casos.

De hecho, la ex de Thibaut Courtois señalaba que este odio en redes puede llegar en un momento de vulnerabilidad y que insultar a alguien tiene consecuencias en la persona que recibe los ataques.

Jorge Borrajo, Marina Bernal, Anne Igartiburu, Javier de Hoyos, Alba Carrillo y Laura Fa en 'D Corazón'. RTVE

“No sabes en qué momento está esa persona. Puedes aparecer en la tele y en los medios muy sonriente, pero tú no sabes si tiene un problema en su familia o cualquier otro y, de repente, esa frase le descuadra”, razonaba.

La modelo está atravesando un momento profesional dulce, gracias a encadenar varios proyectos en TVE. Junto con su participación como tertuliana en el magacín presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, está concursando en Hasta el fin del mundo.