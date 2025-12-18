Así suenan las 18 canciones del Benidorm Fest 2026: RTVE lanza los temas completos

Las 18 canciones que sonarán en el Benidorm Fest 2026 ya están fuera. Este jueves, 18 de diciembre, RTVE ha presentado los temas en su sede de Prado del Rey.

Desde las 13:00 horas, están disponibles en plataformas digitales las propuestas de Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys.

Por primera vez en las cinco ediciones del certamen, la candidatura ganadora no acudirá a Eurovisión, después de que RTVE anunciase su retirada del certamen por la participación de Israel.

'Turista' de ASHA

'Dopamina' de Atyat

'Bailándote' de Dani J

'Rakata' de Dora & Marlon Collins

'Sobran gilipollas' de Funambulista

'Velita' de Greg Taro

'¿Qué vas a hacer?' de Izan Llunas

'Los ojos no mienten' de Kenneth

'El amor te da miedo' de KITAI

'No volveré a llorar' de KU Minerva

'Bomba de amor' de Luna Ki

'Las damas y el vagabundo' de Julia Medina y María León

'Tócame' de MAYO

'Mi mitad' de Mikel Herzog Jr.

'Despierto amándote' de Miranda! y bailamamá

'Mataora' de Rosalinda Galán

'Tú me quieres' de The Quinquis

'T amaré' de Tony Grox y LUCYCALYS

