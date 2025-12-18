El secreto del éxito de Karlos Arguiñano a sus 77 años: “Siempre pienso en la gente que cobra 1.200 euros al mes”

Karlos Arguiñano ha sido este jueves el encargado de despedir 2025 en El Hormiguero. El cocinero más popular de la televisión española ha visitado a Trancas y Barrancas para presentar su último libro de recetas Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan.

Uno de los secretos del éxito de Arguiñano, sin duda alguna, es su buen humor. De hecho, se animó a compartir unos chistes de su repertorio en el espacio de Pablo Motos. Ahora bien, se ha puesto serio a la hora de explicar todos estos años de cariño de los españoles.

Pablo Motos no ha podido evitar curiosear el libro de Karlos Arguiñano y nombrar algunas de las recetas que aparecían en él.

Mientras, se le hacía la boca agua al presentador, todo sea dicho. “Hay que comer todos los días. Bien, sano y barato”, ha comenzado explicando el cocinero. Parece de Perogrullo, pero es la fórmula del éxito del vasco.

“38 años voy a hacer en televisión todos los días haciendo recetas. Y todos los años sacamos los libros con las recetas que he hecho yo en el programa. Está todo testado”, ha afirmado Arguiñano.

“Yo siempre pienso cuando cocino en la gente que cobra 1.200 euros al mes. No hay cigalas ni percebes ni langostas. Cocino con ingredientes muy sencillos que la gente puede comprar a 10 minutos de su casa”, ha subrayado el chef.

Pues en efecto, quizá por este motivo su popularidad no decae con los años.

Estaba claro que Karlos Arguiñano estaba promocionando su libro, pero hay que reconocer que la lógica de su razonamiento es aplastante. Prueba de ello es que desde hace más de tres décadas, muchos españoles y españolas cocinan siguiendo las recetas del televisivo cocinero.

.@karguinano nos trae su nuevo libro, “Cocina para todos: Las 560 recetas que nunca fallan”, que ya está disponible #ArguiñanoEH pic.twitter.com/zIK1JPlhzV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 18, 2025

“Le tengo mucho respeto a las temporadas. En cada época del año utilizo distintos productos”, ha continuado Arguiñano. Seguía dando publicidad a su libro, evidentemente, pero incluso nuestras abuelas son las primeras que buscan los productos de temporada.

A pesar del alza de los precios de los productos en el supermercado, el cocinero ha invitado a no desanimarse. “Con el huevo, podemos”, ha exclamado cuando Pablo Motos se quejaba del precio de este alimento.

“Ha subido todo, está todo muy caro, pero todavía tenemos la posibilidad de comer barato y bien”, ha añadido Karlos Arguiñano antes de destacar las bondades de las alubias.

Cocina sencilla, barata y de temporada. Ese es el secreto del éxito de Karlos Arguiñano. Algo que no ha revelado el cocinero son los dos ingredientes que suma a esta máxima tan sencilla: buen humor y fundamento.