'El Hormiguero' de Pablo Motos no sufre ante el Real Madrid y Risto Mejide sigue en racha con 'Todo es mentira'

Risto Mejide, a la izquierda, y Pablo Motos junto a Cristina Pedroche, a la derecha.

Este miércoles, 17 de diciembre, TVE decidió suspender la emisión de La Revuelta para dar protagonismo al fútbol. Sin embargo, El Hormiguero aguantó muy bien en Antena 3.

El partido de Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y al Talavera fue lo más visto del día, al arrasar en La 1 con un 19,1% de share y 2.492.000 espectadores de media.

Por su parte, el programa de Pablo Motos se mantuvo en sus datos habituales. La visita de Cristina Pedroche se saldó con un 14,6% y 1.908.000 seguidores.

Como es habitual por estas fechas, la presentadora acudió al formato de las hormigas para calentar las Campanadas, dando alguna pincelada sobre el vestido que llevará el día 31 en la Puerta del Sol de Madrid.

Ya en prime time, El 1% ha despedido la temporada líder. El concurso de Arturo Valls, que recuperó el primer puesto la semana pasada, anotó un 12% en el canal de Atresmedia.

Cristina Pedroche visita El Hormiguero en Antena 3 y alcanza un 14.6% de share con una media de 1.908.000 espectadores



Por encima del 17% en sus minutos finales



Más de 4.5 millones de espectadores únicos

El partido entre el Talavera de la Reina y el Real Madrid de Copa del Rey es lo más visto del día en TV



Líder con un 19.1% de share y una media de 2.492.000 espectadores



Más de 6.5 millones de espectadores conectaron en algún momento

Hasta el fin del mundo no aprovecha tanto el arrastre del fútbol y se conformó con un 11,2% en La 1. El reality de Paula Vázquez prácticamente calca el dato de hace siete días, cuando cayó 1,5 puntos.

La película Mari(dos) firmó un 9,6% en Telecinco, mientras que La isla de las tentaciones sigue bien en el access al cosechar un 10,4%.

Cierran la noche Callejeros (5,7%) en Cuatro y Cazadores de imágenes (4,4%) en laSexta. El programa de Gotzon Mantuliz cierra su primera entrega con datos bastantes discretos en el segundo canal de Atresmedia.

Otro récord para Risto

Las audiencias dejan una nueva alegría para Risto Mejide. Y es que Todo es mentira está en racha. El programa ha encadenado dos récords consecutivos, tras firmar en la jornada de este miércoles un 7,9% en la tarde de Cuatro.

La buena salud del espacio político hace que Lo sabe no lo sabe también funcione bien (6%).

Segundo máximo de temporada consecutivo para TEM destacando con un 7.9% de cuota, 629.000 de audiencia media y 2.415.000 espectadores únicos



Roza el 10% entre el sexo masculino



Representa 1/4 de la audiencia de Cuatro



DA-TA-ZOS!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/X4Hg5RlN7p — Dos30' (@Dos30TV) December 18, 2025

No obstante, la tarde de La 1 destaca con Directo al grano (10,3%), Valle Salvaje (9,5%), La Promesa (11,6%) y Malas lenguas (11,6%).

Sueños de libertad sigue funcionando como un tiro en Antena 3 (14,4%), mientras que la franja vespertina de Telecinco continúa mal: El tiempo justo (8,8%), El diario de Jorge (10%), Agárrate al sillón (7,1%).