Más finalistas y más premios: todas las novedades del Benidorm Fest 2026 tras la retirada de Eurovisión

El Benidorm Fest 2026 ya tiene lo más importante, las 18 canciones que sonarán en el escenario alicantino el próximo febrero. RTVE las ha presentado este jueves, 18 de diciembre, en una rueda de prensa en su sede de Prado del Rey.

Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys son los candidatos a hacerse con el trofeo.

Por primera vez en sus cinco años de historia del festival, ganar el Benidorm Fest no implicará ir a Eurovisión. RTVE cumplió la amenaza que lanzó en septiembre y anunció el pasado 4 de diciembre su retirada del certamen tras confirmarse la presencia de Israel en Viena.

Y, desde ese mismo momento, a la Corporación se le presentó el reto más importante: desligar su concurso del de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) y darle entidad como formato propio.

Al oficializarse el adiós de la pública a Eurovisión, José Pablo López advertía: "Nuestro compromiso con el Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos los esfuerzos".

Melody durante su actuación en la final de la 69 edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Corinne Cumming UER Basilea, Suiza

"RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Será, sencillamente, espectacular", aseguró el presidente de RTVE.

En la rueda de prensa de este jueves, Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest, han reforzado esa idea, dentro de la iniciativa de hacer de TVE "la casa de la música". Así, además de los temas, se han desvelado cambios para la cita que se celebrará el 10, el 12 y el 14 de febrero de 2026.

Más finalistas

Para empezar, la organización ha decidido ampliar el número de finalistas de cada semifinal. Ahora, pasarán la criba 6 artistas y no 4, de manera que en la final actúen 12 concursantes.

En la primera semifinal, se jugarán el pase Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., y Tony Grox & LUCYCALYS.

MAYO, concursante del Benidorm Fest 2026. RTVE

En la segunda semifinal, competirán ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.

Y, aunque no sea novedad, cabe subrayar el que probablemente sea el mayor aliciente para los artistas que se presentaron al Benidorm Fest, el premio económico de 150.000 euros. 100.000 euros serán para los intérpretes ganadores y 50.000 para los compositores del tema.

Nuevo trofeo

En 2026 también diremos adiós al Micrófono de Bronce en el que un día grabaron su nombre Chanel Terrero, Blanca Paloma Ramos, Nebulossa y Melody. Supone otra ruptura con Eurovisión, ya que el ganador del festival de la UER se lleva el Micrófono de Cristal.

El Benidorm Fest vuelve a sus orígenes y cambia su trofeo a la Sirenita de Oro, el galardón que se entregaba al vencedor del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

De Estocolmo a Miami

El propio cartel del Benidorm Fest 2026 es ya una declaración de intenciones: RTVE no quiere que el festival se quede solo dentro de nuestras fronteras, sino que tenga una expansión internacional. De ahí la participación de cantantes como Miranda!, de Argentina, o María León, de México.

La Corporación ha revelado este jueves que, gracias al acuerdo firmado entre RTVE y Univisión, los participantes optarán a un viaje a Miami para hacer promoción en esta cadena y grabar un single con un productor de primer nivel.

Por otro lado, existirá la posibilidad de grabar una canción "en la nave nodriza de Spotify en Estocolmo", de donde han salido los temas más exitosos de Alicia Keys o Ed Sheeran, entre otros artistas. Estas recompensas serán para tres participantes distintos.

Firma de discos

El Benidorm Fest 2026 dará el pistoletazo de salida el sábado, 7 de febrero, con su inauguración. Será el domingo, 8 de febrero, cuando el centro cultural de la ciudad acoja la primera firma de discos del festival.

Ese día, los fans del formato podrán llevar discos, camiseta o cualquier objeto que tengan de alguno de los 18 participantes para que se lo firme en persona.