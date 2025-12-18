El cerebro de 'La isla de las tentaciones': "Nos costó cinco años vender el formato. No lo quería nadie, ni Vasile"

Almudena y Darío, y Sandra Barneda al fondo, en 'La isla de las tentaciones 9'.

La isla de las tentaciones y Supervivientes son el oasis en el momento más complicado de la historia de Telecinco. Y Cuarzo Producciones es la compañía que está detrás de estos formatos que han demostrado ser un killer de la televisión.

"Ha sido un trimestre muy bueno con Supervivientes All Stars y La isla de las tentaciones 9", dice Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, en un encuentro con un selecto grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER.

El "mérito es mucho mayor", si tenemos en cuenta que son "dos programas muy potentes en uno de los peores momentos de la cadena" y que se emiten con una "bestialidad de carga publicitaria". Por ejemplo, La isla de las tentaciones tiene ocupaciones publicitarias de hasta el 30%.

Pero, ¿hay miedo de que los formatos se acaben quemando por emitirse de forma recurrente y de que el espectador acabe por aborrecerlos?

Gonzalo es rotundo al responder: "No queremos que haya una sobreexplotación ni de La isla de las tentaciones ni de Supervivientes. Es algo que siempre hemos hablado con Mediaset".

Sobre La isla, el directivo asegura que "en el momento que veamos un desgaste, lo mejor es frenar y pausar la emisión, sobre todo el tiempo que pasa entre una edición y otra".

Tal es la confianza (o necesidad) de Telecinco por el formato, que ya ha puesto en marcha la décima edición con la novena aún en emisión. La nueva entrega se grabará en enero, cuando lo habitual suele ser en verano, por lo que, previsiblemente, verá la luz antes.

"No queremos que haya una sobreexplotación ni de 'La isla de las tentaciones' ni de 'Supervivientes"

"Si a una cadena le funciona algo, es lógico que quiera tenerlo en parrilla", añade Gonzalo, reafirmando el compromiso conjunto con Mediaset en mimar a La isla de las tentaciones.

"Es uno de los de los formatos estrella. Todos queremos cuidarlo y que el programa no se queme", señala.

Las chicas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' en una de las hogueras.

"El programa sigue sorprendiendo diez temporadas después, y no es nada fácil. Este año hemos vuelto a conseguir un casting muy bueno tras el 'efecto Montoya".

Y con Supervivientes pasa lo mismo. "SV 2026 es un hecho. Estamos ya en fase de casting", desvela Gonzalo, que se muestra cauto con una tercera edición del All Stars: "Vamos a ver cómo nos recibe la nueva temporada y, a partir de ahí, tomamos decisiones".

"Las tres noches de emisión de 'La isla de las tentaciones' ha sido un éxito de Mediaset"

Volviendo a La isla de las tentaciones, el máximo responsable de Cuarzo también se muestra satisfecho con las tres noches consecutivas de emisión, con las galas principales los lunes, y el access, martes y miércoles. "Ha sido un éxito de Mediaset", reconoce.

"Es positivo porque la gente se engancha mucho y acaba mucho antes. Los lunes, al empezar a las 21.45, las entregas suelen terminar sobre las 00:30 como tarde. Y los martes y los miércoles, a las 23:15 estamos fuera. Eso ayuda a que sea vea como una serie de ficción".

¿Spin offs de 'La isla'?

En el encuentro, Gonzalo también ha sido preguntado por si se ha barajado una edición de La isla de las tentaciones con famosos. "Me costaría verlo", responde. "Ver cinco parejas de famosos de verdad -remarca- me resultaría extraño. No sé si me lo creería".

"Todo dependería del casting", añade, insistiendo en que "la grandeza del programa es descubrir a gente nueva y ver personas anónimas cómo reaccionan ante todo lo que les pasa".

"Me costaría ver una edición de 'La isla de las tentaciones' con famosos. Me resultaría extraño"

¿Y con parejas LGTBI? "En algún momento llegará. Eso sí sería factible", dice optimista Gonzalo, recordando lo complicado que se les hizo Falso amor.

"Se intentó mezclar metiendo parejas homosexuales, y mezclado, resultó complejo para que el espectador reconozca quiénes son los protagonistas y los solteros".

Montoya y Anita en 'La isla de las tentaciones 8'.

Aunque La isla de las tentaciones se convirtió en todo un fenómeno con su estreno, gracias al mítico ¡Estefaníaaa! y, cinco años después, con el ¡Montoya, por favor!, en una secuencia que dio la vuelta al mundo, para Cuarzo no fue fácil venderlo.

"En televisión es complicado hacer nuevas apuestas. Vender el programa nos costó cinco años. No lo quería nadie. Nadie es nadie. Íbamos a todas las cadenas", dice Gonzalo.

"Fue Jaime Guerra [actual director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset] el que convenció a Vasile para comprar La isla de las tentaciones, y se vendió como un formato para Cuatro".

Y añade: "Fue él quien apostó por el formato porque Vasile no lo quería ni para atrás".