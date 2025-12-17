Óscar Casas (27), sobre ser el hermano de Mario Casas: "Es un estigma contra el que tengo que luchar"

Óscar Casas ha vuelto a Antena 3 para promocionar una de sus últimas películas, Me has robado el corazón. En este caso, ha sido el plató de Y ahora Sonsoles quien ha recibido la visita del actor.

Quizá sea más conocido por generaciones jóvenes y, tal vez, generaciones más mayores estarán más familiarizadas con su hermano, Mario Casas, pero no se puede negar que el catalán no ha parado de trabajar.

Películas como Xtremo o Mi soledad tiene alas (dirigida por su hermano) y series como Instinto han otorgado a Casas su propio lugar en la industria audiovisual alejado de la sombra de su hermano Mario. ¿O no?

Sonsoles Ónega no ha podido ocultar la alegría de recibir al actor. De hecho, se ha animado a comprobar si está tan fibrado como parece. Después del efusivo saludo, ambos han tenido una charla de lo más sincera.

“¿Te ha pesado ser el hermano de Mario Casas?”, ha preguntado la periodista a Óscar Casas. El actor, desde luego, no se ha andado con rodeos en la respuesta.

“No es un peso. Es un estigma contra el que tengo que luchar y voy a luchar siempre. Pero es lo que me hace dar absolutamente todo en cada proyecto y demostrar que valgo”, ha confesado el actor.

Desde luego, a pesar de su juventud, Casas cuenta con una extensa carrera a sus espaldas y un estreno por venir junto a Ana Mena: Ídolos.

Sonsoles Ónega comprueba el estado físico de Óscar Casas Atresmedia

“A la vez no lo cambiaría por nada porque en cierta manera estoy donde estoy por él”, ha revelado el actor agradecido con su hermano.

“Él es el que me ha enseñado tanto. La película que hemos hecho juntos fue la masterclass más grande que he vivido en mi vida durante varios meses de pura actuación, de entenderme y lo que me ha hecho evolucionar como actor”, ha explicado Casas.

No obstante, parece que siempre queda ese ser hermano de. “No lo cambiaría, pero sí que es un estigma. Siento que tengo que demostrar a la gente y a la industria. Amo esto y estoy intentando hacerlo lo mejor posible”, se ha sincerado el actor.

Respecto de Mi soledad tiene alas, dirigida por Mario Casas y protagonizada por Óscar Casas, ha destacado la “confianza” con el director. “La confianza y el amor que nos tenemos está en el set de rodaje. Lo que más necesitas es una confianza plena”, ha compartido el actor.